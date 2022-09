Edward Snowden ist jetzt Russe: "Ich bete um Privatheit"

Der russische Digital-Experte German Klimenko sagte der Nachrichtenagentur RIA Nowosti: "Das bedeutet, dass der Staat für ihn eintritt, dass der Staat sich in jedem Moment für ihn verantwortlich fühlt, ihn gemäß seinen Gesetzen und Vereinbarungen nicht ausliefert. Und ja, in der Tat, sagte Snowden uns viel, sehr viel, gemessen daran, wie Amerika ihm auf den Fersen war. Es ist gut, dass wir wie eine Großmacht gehandelt haben, das heißt, ein Mensch hat sein Leben und seine Gesundheit für uns riskiert, und wir haben uns erkenntlich gezeigt: Ja, er ist ein russischer Staatsbürger. Das bedeutet, dass jeder mit den Kräften, die uns zur Verfügung stehen, ihn verteidigen wird, für den Fall, dass die Vereinigten Staaten irgendwelche rechtlichen Gründe hätten, seine Auslieferung zu fordern, was jetzt nicht der Fall ist."

In patriotischen Telegram-Kanälen hieß es: "Die Verleihung der Staatsbürgerschaft an Edward Snowden ist ein wichtiger symbolischer Schritt unseres Staates, der bereit ist, nach seinem Gewissen und nicht nach westlichen Spielregeln zu handeln. Es besteht kein Zweifel, dass der ehemalige CIA-Offizier längst alles über seine Arbeit in den Vereinigten Staaten erzählt hat und in dieser Hinsicht jetzt nutzlos ist, aber wir akzeptieren ihn als eine Person, die sich für die Gerechtigkeit entschieden hat. Wir vertrauen ihm das Recht an, ein Bürger zu sein, wir sind bereit, Sicherheit zu bieten und ihm jede Gelegenheit zu geben, das zu tun, was er liebt."

"Unterliegt nicht der Wehrpflicht"

Snowden wurde bekannt, weil er geheime Unterlagen von US-Geheimdiensten veröffentlichte, die systematische Überwachungsprogramme dokumentierten. Daraufhin drohte ihm in seiner Heimat die Anklage wegen Hochverrats und Diebstahl. Der Whistleblower flüchtete zunächst nach Hongkong, später nach Russland. Dort bekam er zunächst eine dreijährige Aufenthaltserlaubnis, später eine unbefristete. Seit 2020 bemühte er sich um die Einbürgerung.

"Da Edward nicht in der russischen Armee gedient hat, keine Übung und Erfahrung im Militärdienst hat, unterliegt er nicht der Wehrpflicht", sagte der Anwalt des früheren CIA-Mitarbeiters der Nachrichtenagentur Interfax auf die Frage, ob Snowden von der Mobilisierung in Russland betroffen ist. Kritiker von Snowden hatten im Netz sofort nach seiner Einbürgerung gefragt, wann er wohl zu den Waffen gerufen werde: "Russland braucht jeden einzelnen Mann!"