"Edward II.": Pinke Premiere für das neue Münchner Volkstheater

Nach dem Theater- und Konzertraum Schwere Reiter im letzten Monat und der Isarphilharmonie vor einer Woche ist am Freitagabend nun der dritte Kulturneubau innerhalb kürzester Zeit in München eröffnet worden: das neue Münchner Volkstheater. Mit nur drei Jahren Bauzeit und für knapp 131 Millionen Euro blieb das Projekt zeitlich und finanziell im vorgegebenen Rahmen und bildet nun ein neues kulturelles Zentrum im Schlachthofviertel.

Am Freitagabend wurde der Bau feierlich eröffnet - mit Christopher Marlowes "Edward II." in der Inszenierung des Volkstheaterintendanten Christian Stückl.

Oberbürgermeister Reiter: "Kultur gehört einfach dazu"

"München hat sich dazu bekannt, dass Kultur jeden Euro Investition wert ist", sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bei der Eröffnung des neuen Münchner Volkstheaters. "Wir brauchen diese Kulturinstitutionen für unsere Stadt. Wir sind alle froh über unser gesellschaftliches Klima hier in München - und Kultur gehört einfach mit dazu." An diesen feierlichen Eröffnungsworten wird sich Reiter vielleicht noch einmal messen lassen müssen. Denn zwar kann die Stadt wahrlich nun auch stolz sein auf diesen großzügigen, luftigen und architektonisch strahlkräftigen Theaterneubau, doch zugleich stehen in postpandemischen Zeiten drastische öffentliche Budgetkürzungen an, die natürlich auch den Kulturetat betreffen werden.

Große Nervosität im Vorfeld bei Volkstheaterintendant Stückl

Doch Kulturstätten müssen nicht nur gebaut, sondern auch bespielt werden, was auch an diesem Haus in aller nächster Zukunft zu Problemen führen könnte - auch wenn Volkstheaterintendant Christian Stückl im Vorfeld der Eröffnung zunächst ganz anderes umtrieb: "Wir sind die letzten Wochen in einer großen Nervosität gewesen. Wir haben immer gesagt, das wird rechtzeitig fertig", so Stückl am Abend. In den letzten Wochen seien dann aber die Geister aus der Erde herausgekommen. So habe es etwa Probleme mit der Drehbühne gegeben, sagt Stückl. "Aber heute hoffen wir, dass alles gut funktioniert."