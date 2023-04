Éduard Manet und Edgar Degas im Musée d´Orsay

Freundschaft und Hass liegen manchmal nah beieinander. Um 1868 malt Edgar Degas seinen Freund Éduard Manet und seine Frau – das Porträt einer etwas langweilig gewordenen Ehe. Heute ist das Bild nur noch als Fragment erhalten. Manet hat es zerstört. Die Klinge geht geradewegs durch Susannes Gesicht. Isolde Pludermacher, Kuratorin am Musée d'Orsay, sagt über das zerstörte Gemälde: "Wir wissen nicht genau, warum Manet das Bild so brutal zerschnitten hat. Aber es war eine sehr starke symbolische Geste, die die Beziehung zwischen Manet und Degas ziemlich gut zusammenfasst, die aus vielen Schattenseiten und Geheimnissen bestand, aus Freundschaft, gemischt mit einer Form von Rivalität und Unruhe in den Beziehungen."

Grundverschiedene Charaktere

Angefangen hat alles in Paris. Im Louvre sind sie sich das erste Mal begegnet, diese beiden großen Künstler des 19. Jahrhunderts. Éduard Manet, der galante Gesellschafter, überall im Mittelpunkt, und Edgar Degas, ernst, ungesellig und voller Bewunderung für Manet. "Manet fühlte sich in Gesellschaft wohl", erzählt Pludermacher. "Er war in seinem Atelier sehr gastfreundlich, hatte gerne Freunde, Journalisten und andere Künstler um sich. Es war ein Ort der Geselligkeit. Während zum Beispiel Degas niemanden in seinem Atelier duldete, das eine Art geheimes Labor war."

Trotz ihrer unterschiedlichen Charaktere und jenseits des offiziellen Salons von Paris beginnen sie ihre Revolution. Beide wollen das Jetzt malen, dazu ihre eigene Wahrnehmung und die Flüchtigkeit des Augenblickes. Sie interessieren sich für die Großstadt, ihre Menschen und was sie tun.