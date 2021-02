Edie Brickells neues Album ist eine nostalgische Wundertüte

Mit ihrem neuen Album wollen Edie Brickell & New Bohemians an die Unbeschwertheit und Spielfreude ihrer Anfangstage anknüpfen. "Shooting Rubberbands at the Stars" und "Ghost of a Dog" hießen ihre ersten beiden Alben. Für ihr neues Album haben sie jeweils ein Wort der beiden alten Titel aufgegriffen und es "Hunter and the Dog Star" genannt.

Songs mit handgemachtem Charme und Nostalgie

Was Spielfreude und Abwechslungsreichtum anbelangt steht das neue Album dem Frühwerk der Band in nichts nach. Freunde anspruchsvoller Popmusik werden diese nostalgisch angehauchte Wundertüte garantiert zu schätzen wissen – wegen dem handgemachten Charme der Songs, wegen der dezenten nostalgischen Anspielungen, und nicht zuletzt wegen Edie Brickells verspielter Texte, die im englischen Sprachraum durchaus zu geflügelten Worten werden könnten, wenn sie etwa bei einem Song rät, auf keinen Fall ungewaschen zum Lebenspartner ins Bett zu steigen: "Don't Get In The Bed Dirty".

"Hunter and the Dog Star“ von Edie Brickell & New Bohemians ist bei Shuffle Records/Thirty Tigers/Membran erschienen.