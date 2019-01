"Warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche"

Keine Chance auf Vorstellungsgespräch

Allerdings will nicht jeder dieses Geschenk annehmen. Denn Reni Eddo-Lodge geht es weniger um den offensichtlichen Rassismus, um Beschimpfungen etc – sondern um den Rassismus, den man gar nicht bemerkt, wenn man nicht davon betroffen ist, wie sie im Gespräch mit der Buchhandelskette Foyles erklärt: "Rassismus ist nichts Zufälliges, sondern existiert, um die Menschen zu stärken - die ohnehin schon die Macht haben - nämlich Weiße. Und in den Machtzentren dieses Landes sitzen kaum Menschen, die nicht weiß sind. Wenn ich den Begriff 'white privilege' verwende, meine ich nicht, dass alle Weißen in Luxus aufwachsen. Sondern ich meine, dass deine Chancen auf ein Vorstellungsgespräch sehr viel größer sind, wenn du einen britisch klingenden Namen hast, statt eines afrikanisch oder asiatisch klingenden. So einfach ist es."

Führt harte Arbeit immer zum Erfolg?

Ihr Blogpost – und noch mehr das Buch "Why I’m no longer talking to white people about race" hatten natürlich zur Folge, dass Reni Eddo-Lodge nun erst recht mit Weißen über das Thema "race" sprechen muss. Für die deutsche Übersetzung wurde der Begriff "Hautfarbe" gewählt, auch wenn der das Konzept von "race" nicht ganz trifft. Für ihr Buch, das vor allem auf Großbritannien zugeschnitten ist, analysiert sie zum Beispiel die Auswirkungen der britische Kolonialgeschichte oder den Erfolg der rechtsextremen British National Party in ehemaligen Arbeitervierteln Londons. Vor allem aber erklärt sie, dass von einem diskriminierungsfreien Miteinander, bei dem nur Leistung und nicht Herkunft eine Rolle spielt, nicht die Rede sein könne. Es käme einem Selbstbetrug gleich, schreibt Reni Eddo-Lodge, würde man glauben, "dass die homogene Schwemme weißer Männer mittleren Alters, die derzeit die höheren Ränge der meisten Unternehmen verstopft, allein aufgrund ihrer Begabung dort angespült wurde. Wir leben nicht in einer auf Leistung gegründeten Gesellschaft, und vorzugeben, dass harte Arbeit immer zum Erfolg führt, ist ein Akt vorsätzlicher Ignoranz.“