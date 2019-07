So wurde Ed Sheeran zu einem der größten Popstars unserer Zeit

"I'm In Love With Your Body": In Deinen Körper bin ich verknallt. Nicht in deine Gedanken, deinen Charme und auch nicht in die Seele, das Wesen und was sonst noch zählt. Ed Sheeran begeht mit "Shape Of You" einen kleinen Tabubruch, aber der Sänger will dem Mädchen, mit dem er die Nacht verbracht hat, einen Gefallen tun, auch wenn die Zeile "I'm In Love With Your Body" ein wenig sexistisch ist.

Mainstream-Pop, der abgeht

Ed Sheeran, einer der erfolgreichsten Popstars unserer Zeit, liefert keine Moralpredigten oder humanistischen Appelle. Er ist für den Soundtrack durchfeierter Wochenenden zuständig und ein wenig – zumindest mit seinen Herz-Schmerz-Balladen – für den Kater danach. Also kein "Kritisiert nicht, was ihr eh nicht versteht", kein "Alles, was du brauchst, ist Liebe", sondern Musik, die rockt oder – zumindest – enorme Sich-Wegwünsch-Qualitäten hat: Mainstream-Pop, um den Malocher-Modus abzuschütteln und eben mal kurz den Kopf abschrauben. Und zwar von München bis Djakarta, von Ouagadougo bis New Orleans.