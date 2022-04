Ed Sheeran: "Filme mich jetzt beim Songschreiben"

Auf den ersten Blick mag diese Meldung nach Narzissmus eines Superstars klingen: Ed Sheeran hat in einem BBC-Interview, das an diesem Freitag veröffentlicht wurde, bekanntgegeben, sich künftig beim Songschreiben selbst zu filmen. Doch hinter Sheerans Ankündigung steckt weniger Eitelkeit: Er wolle vielmehr mit den Aufnahmen Beweismaterial sammeln und für mögliche Urheberrechtsklagen vorhalten. "Alles ist auf Film", sagte der Brite.

Der 31-Jährige hatte erst in dieser Woche einen Rechtsstreit für sich entschieden, bei dem es um Plagiatsvorwürfe wegen seines Super-Hits "Shape of You" gegangen war. Forderungen erhoben hatten zwei Künstler, die ihrer Meinung nach in dem Lied Teile eines ihrer Songs wiedererkannten und an den Erlösen beteiligt werden wollten.

Richter: Sheeran schrieb nicht ab

"Shape of You" stürmte 2017 die Charts und belegte in Deutschland 15 Wochen lang Platz eins. Sheeran und seine beiden Co-Autoren verdienen an dem Song der BBC zufolge jährlich umgerechnet rund sechs Millionen Euro. Ein Zehntel davon war während des Rechtsstreits eingefroren worden. Sheeran hatte noch vor der Einreichung der Klage selbst bei Gericht um die Klärung der Vorwürfe gebeten.

Der Richter entschied am vergangenen Mittwoch, dass Sheeran "weder absichtlich noch im Unterbewusstsein" eine Zeile des zwei Jahre vorher veröffentlichten Songs "Oh Why" von Sami Chokri, der unter dem Namen Sami Switch auftritt, und Ross O'Donoghue abgeschrieben hatte. Zwar sah der Richter Ähnlichkeiten, aber auch erhebliche Unterschiede in der betreffenden Passage. Sheeran habe sich dabei aber nicht von dem Lied der Kläger inspirieren lassen.

Flut falscher Plagiatsvorwürfe in der Musikindustrie

Sheeran zufolge leidet die Musikindustrie unter einer Flut falscher Plagiatsvorwürfe, die allzu oft durch außergerichtliche Vergleiche gelöst werden, um strapaziöse Gerichtsprozesse zu vermeiden. So sei es ihm früh in seiner Karriere mit dem Song "Photograph" gegangen. Er habe anschließend aufgehört, das Lied zu spielen. "Ich habe mich dabei schmutzig gefühlt", sagte Sheeran. Inzwischen sei er an einem Punkt, an dem sich das Lied wieder als seines anfühle.

Diese Praxis will Sheeran durchbrechen, indem er trotz finanzieller Einbußen vor Gericht zieht. Es gehe ihm nicht um Geld, betonte er, sondern um Ehrlichkeit. "Wir mussten für das einstehen, was wir für richtig hielten."

