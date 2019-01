Wie Ed Atkins mit digitaler Technik Körper und Gefühle erschafft

Mit Schauspielern hätte man so etwas nicht filmen können. Möglich ist das alles nur durch Computeranimation, für die Atkins bekannt ist. Sein Medium ist das Digitale, doch so eiskalt und fast schon pervers hier manches auf den ersten Blick erscheint: Am Ende geht es um die Verteidigung des sterblichen menschlichen Körpers. Dieser Körper steht auch im Zentrum der Arbeit "Old Food". Zum Auftakt sehen wir ein computergeneriertes Kleinkind, fast noch ein Baby, im klassischen Kindchen-Schema mit großen Augen und kleiner Stupsnase. Das Kind steht im Regen und weint, kein lautes, kreischendes, gesichtsverzerrendes, sondern ein leises Weinen: aus zitternden Lidern kullern dicke Tränen, laufen langsam an der Nase herunter, fallen an den Lippen in den Mund hinein. "Auf zynische Art wollte ich Tränen auf diesen Gesichtern sehen, ich wollte wissen, wie sie aussehen würden. Und ich wollte, dass sie aufhören zu reden. In anderen Arbeiten reden die Figuren viel, aber hier sollten sie mit Stummheit geschlagen sein, denn das ist, was nach all dem Reden kommt: Du bleibst weinend zurück, unfähig zu sprechen, sprachlos."

Gefühle und Körper, digital erschaffen

Den Grund für die Tränen erfährt man nicht, trotzdem fühlt man unweigerlich mit diesem Kind mit, man schmeckt förmlich das Salz im eigenen Mund und will helfen, trösten, handeln, wohl wissend, dass es sich doch nur um eine Projektion handelt. Atkins mag mit digitalen Methoden arbeiten, doch seine Themen sind Gefühle und Körper. Neben den Videos verschiedener weinender, Klavier spielender oder im Kreis rennender Avatare ist der Raum angefüllt mit Hunderten von Kostümen: Ballkleider, Filzmäntel, Reifröcke, Harlekinjacken. Ein Raum voller Charaktere, voller Figuren, die physisch gar nicht da sind. Doch während im Theater und im Film echte Menschen vorgeben andere echte Menschen zu sein, sind digitale Avatare nicht einmal echte Charaktere, sie haben keine Geschichte, es sind einfach nur Gefäße, in die Atkins Gefühle hineinkippt. Er unterzieht sie einer Art emotionalem Crash-Test: Was passiert mit einem Körper, wenn man ihn weinen lässt? Die Tränen machen die Figuren menschlich. Und ob Atkins nun den frühen Tod seines Vaters verarbeitet oder die wahre Geschichte eines Mannes erzählt, unter dessen Haus sich die Erde auftat und ihn verschluckte: Es sind urmenschliche Themen wie Angst, Verlust, Trauer, Liebe, um die es ihm geht. "Ein Video ist so eine unglaublich zeitgenössische digitale Sache, aber das worüber da gesprochen wird, sind altbekannte Probleme in der Kunst, über Repräsentation, Gefühle, Verlust, Liebe, Sex, Erinnerung und all diese Dinge, über die immer alle geschrieben und gearbeitet haben."

Die Ausstellung "Hello Ed Atkins!" läuft bis 31. März im Kunsthaus Bregenz.