vor 37 Minuten

Eckige Auszeichnung: Verleihung des Frankenwürfels in Thurnau

Am Sonntag wird in Thurnau im Landkreis Kulmbach die "einzig wirkliche fränkische Auszeichnung" verliehen: der Frankenwürfel. Seit 1985 geht die Auszeichnung jedes Jahr an Personen mit einem besonders fränkischen Charakter.