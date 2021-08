Eckersdorf: Ein letzter Blick in Richard Wagners Hotelzimmer

Nein, Probeliegen kann man in dem Bett nicht mehr, in dem bereits Richard Wagner schlief. Das war noch bis 2013 möglich, als das damalige Schlafzimmer des Komponisten in dem Hotel im Eckersdorfer Ortsteil Donndorf noch an Gäste vermietet wurde. Als das Hotel geschlossen wurde, gingen die Möbel in Museumsbesitz über. Bis Ende des Jahres sollen aus dem früheren Hotel im Landkreis Bayreuth Wohnungen werden. Extra für die Festspielzeit wurden aber noch einmal zwei ehemalige Wagner-Zimmer originalgetreu eingerichtet.

Schlafzimmer von Richard Wagner mit Original-Möbeln

Noch bis zum 22. August können Kultur-Liebhaber einen Blick in zwei Zimmer werfen, in denen der Komponist Richard Wagner einst mit seiner Familie gelebt hat. In dem Zimmer befinden sich unter anderem ein Schrank und zwei Nachtkästchen, die als Museumsstücke extra wieder an ihren ursprünglichen Platz transportiert wurden. Im nebenanliegenden Arbeitszimmer liegen zudem weitere Exponate aus, sagt Oliver Zeidler vom Richard-Wagner-Museum dem BR auf Nachfrage.

Komponist bereitete in Eckersdorf seine Bayreuth-Zeit vor

Zusammen mit seiner Frau Cosima und seinen fünf Kindern bewohnte Wagner zwischen April und September 1872 ein gesamtes Stockwerk in dem Hotel, ehe er sich endgültig in Bayreuth niederließ. Während dieser sechs Monate hatte Wagner unter anderem die Entscheidung für die Grundsteinlegung des Festspielhauses getroffen und die Pläne an seinem späteren Wohnhaus "Haus Wahnfried" vollendet.