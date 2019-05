Wenn Mumien tanzen gehen: "Echnaton" in Dortmund

Unerwartete Lacher beim Fußball-Stadion

Bei der Ausstattung von Tatyana van Walsum dominierten gleißende Goldtöne als Sinnbild des Sonnenlichts, faltenreicher Chiffon und Krepp zitierten altägyptische Priester-Trachten. Warum der Chor in Outfits unterwegs war, die sehr an weiße Plastiktüten erinnerten, war unverständlich. Immerhin machten die ausladenen Stoff-Massen was her, auch die schwarze Scheibe, die an eine Sonnenfinsternis denken ließ, die Sanduhren, die Echnaton am Ende effektvoll unter sich begraben, aber mit mehr Vorbereitung wären wohl optisch wesentlich stärkere, geordnetere Bilder denkbar gewesen. Im vergangenen Dezember war der ursprünglich ins Auge gefasste Regisseur wegen künstlerischer Differenzen ausbezahlt worden, Giuseppe Spota sprang also recht kurzfristig ein. Das war der Produktion anzusehen. Immerhin gab es einen unerwarteten Lacher, als zu den Prachtbauten, die sich Echnaton leistete, das Dortmunder Fußballstadion eingeblendet wurde.