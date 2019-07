Havekost sei am Freitag in Berlin gestorben, teilte sein Galerist Frank Lehmann am Samstag in Dresden mit. "Ich bin tief erschüttert, sein Tod kam so plötzlich", sagte Lehmann. Havekost habe noch so viele Pläne gehabt. Mit seiner kühlen, von modernen Medien inspirierten Malerei zählte er zu den international angesehensten zeitgenössischen deutschen Künstlern. Seine Arbeiten wurden von großen Museen wie dem Stedelijk Museum in Amsterdam, dem New Yorker Museum of Modern Art und der Londoner Tate Modern gezeigt.

Der andere Blick auf die Dinge

Bekannt geworden ist Havekost mit seinen gegenständlichen Bildern, seine Galerie nennt ihn einen der wichtigsten Vertreter "einer weltweit neuen figurativen Malerei". Havekosts Gemälde werden oft fotorealistisch genannt, und sie entstanden häufig auch nach fotografischen Vorlagen. Dennoch ging es dem Künstler nicht um eine durchweg akribische Wiedergabe von Details. In Nahsicht auf seine Gegenstände arbeitete Havekost das Wesentliche von Figuren, Räumen und Gegenständen heraus. So entstanden Bilder von großer Dichte, die Alltägliches ganz und gar unalltäglich zeigen.

Menschenleere Alltagsbauten in grellem Sonnenlicht, übereinander gestaffelte Balkons, die harte Schatten werfen, bildfüllende Gesichter, Figuren, Inneneinrichtungen: Havekosts Malerei nähert sich der Wirklichkeit in ungewöhnlichen Ausschnitten. Diese Gemälde stellen Fragmente der Realität still. Das kann manchmal etwas Verstörendes haben, manchmal auch etwas Melancholisches. Und immer war Havekost mit künstlerischem Forscherdrang einem anderen Blick auf die Welt auf der Spur.