Olafur Eliasson lässt Kinder als "Earth Speakr" zu Wort kommen

Generationen-Experiment

Im Auswärtigen Amt in Berlin oder im EU-Parlament in Brüssel stehen dann Bildschirme mit den Botschaften der "Earth Speakr", so dass Politikerinnen und Politiker jeden Morgen an den Wünschen und Ideen der Kinder vorbeilaufen. "Es mag zwar sein, dass die Erwachsenen und die Politiker und die Leiter unserer Gesellschaft, dass die da gar nicht zuhören wollen", so Eliasson. "Aber das glaube ich eigentlich nicht. Man könnte ja auch sagen, die Kinder haben so viele Jahre vor sich, wie die ganzen Entscheidungsträger hinter sich haben."

In der Testphase haben die jungen Nutzerinnen und Nutzer schnell viel mehr Möglichkeiten der App herausgefunden, als der Erfinder ahnte. "Ich stelle nur einen Pinsel zur Verfügung", sagt Olafur Eliasson, "das Bild malen die Kinder". Und die Erwachsenen? Sie dürfen zuhören, die Botschaften bündeln und an virtuellen Orten verbreiten. Wie das alles genau funktioniert? Da fragt man am besten die Kinder.

