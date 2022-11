E.T.A. Hoffmanns Spuren in Bamberg

Am 25. Juni hat sich der Todestag von E.T.A. Hoffmann zum 200. Mal gejährt. In Bamberg gab es und gibt es dazu Ausstellungen und zahlreiche andere Veranstaltungen , denn der Dichter hat seine Spuren in der Domstadt hinterlassen.

E.T.A. Hoffmann: Ein Tausendsassa mit Alkoholproblemen

Hoffmann war ein Jurist, der sich gegen die Obrigkeit stellte, sie auf dem Arm nahm und bestimmt kein einfacher Mensch. Nach Bamberg kam der Tausendsassa mit Alkoholproblemen im Jahr 1808. Er war Orchester- und Musikdirektor, geriet in Streitigkeiten und Konflikte. Bereits nach zwei Monaten schmiss er dann den Job.

Später arbeitete Hoffmann als Direktionsgehilfe, Dramaturg, Dekorationsmaler und Musiklehrer. Auch entwickelte er eine leidenschaftliche Zuneigung zu einer 13 Jahre alten Schülerin. Beim Weinhändler Carl Friedrich Kunz oder am Stammtisch des Wirtshauses "Zur Rose" habe er reichlich Wein genossen. So mancher teure Burgunderwein wurde von ihm "reitend auf einem Weinfass geleert", so heißt es.

Staatsbibliothek Bamberg mit größter Sammlung zu Hoffmann

Im Krankenhaus St. Getreu erweiterte Hoffmann seine medizinischen und vor allem psychiatrischen Kenntnisse. Im Turmzimmer der Altenburg machte sich E.T.A. Hoffmann an seine Oper zum Stoff der Undine. Aus Geldmangel schrieb er die Erzählung "Ritter Gluck".

1813 kehrte Hoffmann Bamberg dann den Rücken. Von den Bewohnern fühlte er sich missverstanden, dennoch traf er in der oberfränkischen Stadt Menschen, die sein Schaffen prägten. Die Staatsbibliothek Bamberg besitzt heute neben der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz die weltweit größte Sammlung zu dem romantischen Schriftsteller, Zeichner und Komponisten.

Daneben gibt es in der Domstadt u.a. ein E.T.A. Hoffmann Theater, ein E.T.A. Hoffmann Gymnasium, eine E.T.A. Hoffmann Straße, eine Gesellschaft und selbstverständlich das E.T.A. Hoffmann Haus.

Ausstellung "Die magische Nuss Krakatuk"

Als Bestandteil des Themenjahres "200 Jahre E.T.A. Hoffmann" in Bamberg läuft im Historischen Museum der Domstadt, in der Alten Hofhaltung bis zum 29. Januar die Ausstellung "Die magische Nuss Krakatuk". Familien können in eine Welt von springenden Mäusen, schlafenden Katzen und verzauberten Prinzen eintauchen.

Wer die ersten Takte von Tschaikowskys Nussknacker-Suite im Kopf hat, der bringt schon einmal das richtige Gefühl für die Ausstellung mit. Die Besucher und Besucherinnen sollen eintauchen in die Welt seines Märchens "Nussknacker und Mausekönig". Mit der Ausstellung wagt das Historische Museum einen neuen Weg der musealen Präsentation. Es gibt multimediale Präsentationen, großflächige Animationen und szenische Inszenierungen.

"Exklusive Blicke hinter die Kulissen einer Ballettproduktion"