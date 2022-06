E.T.A. Hoffmann: Unruhegeist, Lebemann, Fantasiemensch

E.T.A. Hoffmann und Bamberg

Ein bisschen unscheinbar ist der Türknauf mit dem Namen "Apfelweibla" in der Bamberger Eisgrube. Hier wohnte E.T.A. Hoffmanns Freund, Weinhändler und Verleger Carl Friedrich Kunz. Vielleicht lag es am Wein, vielleicht an der wunderbaren Fantasie Hoffmanns, dass der Türknauf zum Leben erweckt wurde. In dem Stück "Der goldene Topf" vermischt sich Märchenhaftes mit der Wirklichkeit. Es geht um den tollpatschigen Studenten Anselmus, der den Korb eines hässlichen Apfelweibs umstößt und deshalb mit einem Fluch belegt wird. Er verliebt sich und wechselt in verschiedene Welten, um schließlich in einer "Krystallflasche" zu landen. Das Apfelweibla zieht Fratzen, wird bedrohlich für den Studenten Anselmus. E.T.A. Hoffmann selbst bezeichnete das Stück als das gelungenste Zeugnis seines literarischen Schaffens.

Die Staatsbibliothek Bamberg besitzt heute neben der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz die weltweit größte Sammlung zu dem romantischen Schriftsteller, Zeichner und Komponisten.

1813 kehrte Hoffmann Bamberg den Rücken. Es war keine wirklich glückliche Zeit in Bamberg, aber eine produktive, eine wichtige. Er fand sich von den Bewohnern missverstanden und traf dort aber einige, die sein Schaffen prägten.

E.T.A. Hoffmanns wichtigste Werke

E.T.A. Hoffmanns Werk "Das Fräulein von Scuderi" wird als erste deutsche Kriminalnovelle bezeichnet und es ist das Stück, was zumindest bei Bamberger Gymnasiasten als Pflichtlektüre galt. Es geht um die 73-jährige Madeleine von Scuderi, die versucht, eine mysteriöse Mordserie in Paris aufzuklären, bei der die männlichen Opfer mit einem Dolchstich mitten ins Herz getötet werden. Darin kommt Hoffmanns Zeit als Jurist voll zum Tragen. Und auch mit der Undine hat Hoffmann eine Oper geschaffen, die als erste das Prädikat "romantisch" erhalten hat. Doch er hatte Pech. Sein Stück sollte im Nationaltheater am Gendarmenmarkt in Berlin aufgeführt werden mit aufwändigen Dekorationen für 2.000 Besucher. Doch im Juli 1817 kommt es zur Brandkatastrophe. Und so bleibt das fünf Jahre später aufgeführte Werk Webers "Freischütz" als erste große romantische Oper im Gedächtnis.

Am 25. Juni 1822 verstarb E.T.A. Hoffmann. Er wurde drei Tage später auf dem Friedhof der Jerusalemer und Neuen Kirche vor dem Halleschen Tor in Berlin beigesetzt. Er hinterließ seiner Witwe ein Berg an Schulden, sodass Freunde ihm einen Grabstein stiften mussten. Eine fortschreitende Rückenmarkslähmung fesselte den Dichter in den letzten Wochen seines Lebens an seine Wohnung und über ihm schwebte ein laufendes Disziplinarverfahren. Hoffmann machte sich für die Freilassung von Oppositionellen stark und das zog den Zorn des Innenministers auf sich. Er wollte Hoffmann in den hintersten Winkel versetzen lassen, doch vorher verstarb der Dichter, der Jurist, der Literat.

Zahlreiche Veranstaltungen geplant

Nicht nur die Universität Bamberg widmet sich E.T.A. Hoffmann. Unter anderem gab es eine Lesung des österreichischen Bestsellerautors Michael Köhlmeier und einen Vortrag über einen philosophischen Abstieg ins Unergründliche. Das E.T.A. Hoffmann Theater führt den "Sandmann" in einer Bearbeitung von Hannes Weiler auf und im E.T.A. Hoffmann Haus läuft eine Ausstellung zur Fantasie des Künstlers. Geplant sind Spaziergänge für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren, thematische Stadtführungen und weitere, zahlreiche Vorträge, Diskussionen, musikalische und künstlerische Beiträge. Am 200. Todestag plant der Schriftsteller Andreas Reuß um 14.30 Uhr eine Führung unter dem Titel "Auf den Spuren E.T.A. Hoffmanns durch Bamberg". Die Domstadt lässt in diesem Jahr den Dichter hochleben und das, obwohl er wohl eine der schwersten, aber wohl auch produktiven Jahre in Bamberg verlebt hat.