Dževad Karahasan wird 70: Chronist der Belagerung Sarajevos

In seiner wiederholten literarischen Auseinandersetzung mit der Belagerung Sarajevos – und auch im neuen Roman – war Dzevad Karahasan eines besonders wichtig: "An die Tatsache zu erinnern, dass unsere Freiheit in unserem inneren Wesen existiert. Dass es eine Form der Freiheit, eine wichtige Dimension der Freiheit, gibt, die nur in unserem Geist, in unserem Wesen existieren kann und zu erfahren wäre. Auch in Mariupol, auch damals in Sarajevo, auch im Gefängnis kann man frei sein."

Bosnien als Schöpfung der Kultur

Der Bürgerkrieg in Bosnien wurde mit dem Abkommen von Dayton beendet, Ende 1995. Die Belagerung Sarajevos dauerte noch bis zum folgenden Februar an. Der Dayton-Vertrag regelt die Nachkriegsordnung in Bosnien und Herzegovina, darunter die innere Teilung des Landes – mit der Republika Srpska, ebenso die Überwachung des Friedens durch einen Hohen Repräsentanten der Vereinen Nationen wie auch durch eine europäische Militär-Mission. Seit kurzem ist Bosnien und Herzegovina EU-Beitrittskandidat. Und doch, so Dzevad Karahasan, erfährt das Land zu wenig Aufmerksamkeit durch Europa: "Vergessen wir bitte nicht, dass Bosnien ein wunderbares Modell einer Europäischen Union sein könnte, einer Europäischen Union, die ihrer Idee, ihrer Prinzipien würdig wäre. Bosnien ist eine Schöpfung der Kultur. Es gab keine Armee, die Bosnien geschaffen hat. Es gab keine politische Bewegung, keine Partei, die Bosnien schaffen wollte. Bosnien ist aus einer Form des Lebens entstanden."

Die Faszination von Georg Büchners Dramen

Dzevad Karahasan ist, auch vor diesem Hintergrund, ein Vermittler. In seinen Büchern erzählt er – in Sarajevo und in Graz lebend – dem Rest Europas von Geschichte und Gegenwart in Bosnien. Und schreibt sich ein in die in der griechischen Antike beginnende europäische Literaturgeschichte. Für sein literarisches Werk wurde der Schriftsteller vielfach ausgezeichnet – darunter mit dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung und mit dem Goethe-Preis der Stadt Frankfurt/Main.

Zugleich trägt Dzevad Karahasan die europäische Tradition nach Bosnien. Als er nach dem Krieg nach Sarajevo zurückkehrte, hat er am Theater zuerst die Stücke von Georg Büchner inszeniert. Er sagt, Büchner habe sie im Auftrag von Sarajevo geschrieben. Dass es 170 Jahre im Voraus geschah, sei eine technische Kleinigkeit: "Büchner hat uns sehr klar gezeigt, wie übrigens auch unser großer Schriftsteller Ivo Andric, dass die Geschichte ein Monster ist", so Dzevad Karahasan, "ein Monster, das sich von unserem Blut, von unserem Leiden, von unseren Tränen, von unserer Freude ernährt, um weiter gehen zu können. Dieses der-Geschichte-ausgesetzt-Sein hat Büchner großartig artikuliert – und uns in Sarajevo, in Bosnien vor Augen geführt."

Das Schreiben als wichtigste Form der Erkenntnis

Die Literatur besitzt in dieser Perspektive eine große Kraft. Sie lehnt sich auf gegen das Vergessen, bewahrt in den Geschichten Erinnerungen, eröffnet Räume der Reflexion über unbequeme Fragen. Und sie sei überhaupt eine der wichtigsten Formen der Erkenntnis, glaubt Dzevad Karahasan. Das Werk des bosnischen Erzählers – darunter auch der neue Roman "Einübung ins Schweben" – verteidigt die menschliche Existenz, gerade indem er berichtet vom Überleben in einer Zeit großer Unmenschlichkeit.

Dzevad Karahasans neuer Roman „Einübung ins Schweben“ ist im Suhrkamp-Verlag erschienen, in der Übersetzung von Katharina Wolff-Grieshaber. Morgen (am 26.1.) ist der Schriftsteller zu Gast im Münchner Literaturhaus. Mehr über seinen Roman am Sonntag im Büchermagazin Diwan auf Bayern 2.