"Dynamit in Watte": Nestroys "Talisman" in Salzburg

Aber natürlich lässt sich über Vorurteile hinwegsehen, allerdings nur aus den oberen Etagen eines Kontos, also dort, wo der Blick so richtig weit in die Ferne schweifen kann und sich am Horizont allerlei finanzielle Möglichkeiten abzeichnen. Geld reißt Bedenken ein, sogar schwere und sperrige. Daraus hat Johann Nestroy (1801 – 1862) zahlreiche Wiener Volksstücke gemacht, allesamt nur scheinbar harmlose Possen und Schwänke, die der scharfzüngige Polemiker Karl Kraus mal mit „Dynamit in Watte“ verglich.

Frechheit und Perücken

Und so wird der verlogenen Gesellschaft auch im „Talisman“ von 1840 der trübe Spiegel vorgehalten. Rothaarige müssen sich dort mit einem Leben am Rande der Gesellschaft abfinden, weil sie als hinterlistig und aggressiv gelten. Lauter Füchse in Menschengestalt sozusagen. Wer das alles für Unsinn hält, kann sich am 26. Mai solidarisch zeigen, da feiern die Rothaarigen ihren Welttag, aus welchem Anlass auch immer.

Gegen Stigmatisierung hilft für alle Betroffenen nur eines: Frechheit und die passende Perücke. Also greift der arg gebeutelte Titus Feuerfuchs buchstäblich die Gelegenheit beim Schopf und macht erst mit schwarzen, dann mit blonden Locken Karriere. Die Haare sind nicht echt, aber die Gefühle ja auch nicht, passt also. Darüber wird er grauhaarig und am Ende so sentimental, dass er doch wieder vor Scham errötet über die eigene Verwegenheit und so, wie es sich in der Komödie gehört, endlich sein Glück findet.

Beschwingte Zwei-Stunden-Revue

Natürlich hätte Regisseur Bernd Liepold-Mosser am Salzburger Landestheater aus roten Haaren auch irgendein anderes vermeintliches Stigma machen können: Rasta-Locken oder Glatze, Nasenringe oder Tattoos, ganz egal, es geht um die Ablehnung von Menschen, die durch ihr bloßes Aussehen als „ungewöhnlich“ wahrgenommen werden, als „exotisch“ und irgendwie „unseriös“, ja „bedrohlich“.