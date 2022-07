"Durst nach Musik": Bilanz des 45. Nürnberger Bardentreffens

Das 45. Bardentreffen in Nürnberg geht zu Ende. Drei Tage lang feierten, sangen und tanzten die Menschen zur Musik aus aller Welt in der Nürnberger Innenstadt. Wie das Kulturamt der Stadt Nürnberg meldet, hat das kostenlose Open-Air-Festival über 200.000 Besucherinnen und Besucher angelockt.

Erwartungen weit übertroffen

Mit diesem "sensationellen Zuspruch" seien die kühnsten Erwartungen übertroffen worden, der Durst nach Musik sei unübersehbar gewesen, so die Organisatoren in ihrer Abschlussbilanz. "Das diesjährige Bardentreffen war eine Hymne an das Miteinander. Beruhigend für uns als Veranstalter war zu beobachten, wie eine Woge der Lebensfreude durch die Straßen, Plätze und Gassen der Altstadt schwappte", freut sich Andreas Radlmaier, Leiter des veranstaltenden Projektbüros im Geschäftsbereich Kultur der Stadt Nürnberg.

Die Resonanz sei zudem ein klares Bekenntnis der Menschen zu dieser Traditionsveranstaltung, die felsenfest verwurzelt sei im Nürnberger Kultur-Kalender. An dieser Tatsache könnten glücklicherweise auch Krisen und Absagen nicht ändern.

Schwierige Planungsbedingungen für das Bardentreffen

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause lockten zwischen Königstor und Kaiserburg 90 Konzerte auf neun Bühnen, Hunderte Hobby-Barden in der Fußgängerzone. Ganz ganz viele "starke Stimmen" waren in die historischen Altstadt zu erleben. Dabei seien die Rahmenbedingungen für die Planung in diesem Jahr extrem schwierig gewesen, so Radlmaier weiter. Aber weder das Flughafenchaos noch krankheitsbedingte Ausfälle durch Corona konnten das Großereignis stoppen.

Das Bardentreffen: eine friedliche Großveranstaltung

Und auch die Polizei bestätigt gegenüber dem BR, dass es trotz des immensen Andrangs eine "absolut friedliche und störungsfreie" Großveranstaltung gewesen sei. Die Termine für das 46. Bardentreffen im kommenden Jahr stehen bereits fest: Das nächste Festival findet vom 21. bis 23. Juli 2023 statt.