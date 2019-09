"Durchaus befremdlich": Osterfestspiele kommen nicht zur Ruhe

"Stabiles Fundament"

Mit dem verbindlichen und ausgleichenden Peter Ruzicka kam Thielemann bisher eindeutig besser klar. Der noch bis 2020 amtierende Geschäftsführende Intendant bedauerte, dass "das Bild eines angeblich ungünstigen wirtschaftlichen Zustands der Osterfestspiele" gezeichnet worden sei. Trotz "schwieriger Rahmenbedingungen", so Ruzicka, habe das Festival ein "stabiles ökonomisches Fundament". Alle Bilanzen seien durch die Aufsichtsgremien auch "uneingeschränkt" genehmigt worden. Die Eigenfinanzierungquote liege zwischen 92 und zuletzt (2018) 85 Prozent. Die Festspiele brächten über die "Umwegrentabilität" 15 bis 20 Millionen Euro nach Salzburg, wofür das Land nur eine Million Euro "Ausfallhaftung" zur Verfügung stelle, ein Betrag, der im Schnitt nur zu 57 Prozent abgerufen worden sei. Die Sitz-Auslastung habe im Großen Festspielhaus "kontinuierlich" über 90 Prozent gelegen.

Harsche Reaktionen

Die Entscheidung, Thielemann zu kündigen und ab 2023 mit wechselnden Dirigenten zu arbeiten, stieß in der Öffentlichkeit teils auf harsche Reaktionen. So sprach die Hamburger Wochenzeitung "Die Zeit" von einem "himmelschreienden destruktiven Bubenstück" und sprach von "österreichischem Chauvinismus". "Die Welt" nannte die Osterfestspiele einen "Intrigenstall" und nannte den Abschied von Thielemann einen "Fußtritt", der "so richtig schön dreckig" erfolgt sei. Vom Dirigenten selbst gibt es bisher allerdings noch keine Stellungnahme. Die Sächsische Staatskapelle hatte durchblicken lassen, dass sie bereit gewesen wäre, auch ohne Thielemann in Salzburg aufzutreten, was die Sachlage nicht einfacher machte. Es geht eben um viel Geld und noch mehr Prestige.