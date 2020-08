Durch Tanz dem Glauben Ausdruck verleihen

Tanzen als Gebet. Tanz als Ausdrucksform christlichen Glaubens, gleichberechtigt mit Musik und Malerei. Barbara Jeanne Lins ist Tänzerin und Tanzpädagogin und will, dass es für ihre künstlerische Ausdrucksform auch Raum in Kirchen und bei Gottesdiensten gibt.

Kreuzzeichen inspiriert Choreografie

Ihr Tanz-Ensemble "Tipping Point" tritt auch in Kirchen auf und probt dafür. So kann es aussehen: vier Frauen halten ihre Hände vor dem Oberkörper, öffnen sie und schließen sie erneut. Sie drehen sich abrupt und landen auf dem Boden, bevor sie sich wieder aufrichten. "Für diesen Ausschnitt habe ich eine Bewegungssequenz genommen, zu der mich Leute inspiriert haben, die das Kreuzzeichen machen", sagt Barbara Jeanne Lins.

Tanz in der Kirche ist für viele ungewohnt

Für sie ist der christliche Glaube ein Schatz, den sie nach außen tragen möchte. Immer wieder gab es Tänzer, die sich biblischen Themen gewidmet haben, wie das Ballett Josephslegende und die Matthäus-Passion. Biblische Szenen werden auch im Theater aufgeführt. Trotzdem wirkt das Tanzen in der Kirche für viele Gläubige erst einmal befremdlich.

"Ich bin Tänzerin, das ist mein Beruf. Und meine Berufung ist, Christin zu sein. Das zusammen lebe ich, wenn ich die Performance in die Kirche bringe und in der Kirche tanze. Das Leben und der Glaube sind für mich nicht zwei verschiedene Dinge, sondern sie gehören zusammen." Barbara Jeanne Lins, Tänzerin und Tanzpädagogin.

Tanz spielte in heidnischen Religionen eine große Rolle

Die Sprache Tanz ist für viele noch eine Fremdsprache, meint Winfried Haunerland, Professor für Liturgiewissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Während Malerei, Bildhauerei und Musik natürliche Bestandteile von Kirchen und Gottesdiensten sind, komme Tanz dagegen nicht vor. Dabei hat auch die katholische Liturgie viele Bewegungselemente.

"In der christlichen Kirche hat es den Tanz in der Tradition nicht gegeben. Vermutlich auch deshalb, weil der Tanz eben in heidnischen Religionen eine große Bedeutung hatte, aber auch in unserer Kultur als etwas exzessives, fröhliches, manchmal auch etwas sexuell Konnotiertes hatte. Deshalb ist man bei vielen Tanzformen nie auf die Idee gekommen, sie in den Gottesdienst zu integrieren." Winfried Haunerland, Professor für Liturgiewissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität.

Religiöser Tanz als immaterielles Weltkulturerbe

Einige europäische Bräuche haben sich tänzerische Bestandteile erhalten. Etwa die Echternacher Springprozession in Luxemburg, sie gehört mittlerweile zum immateriellen Unesco-Kulturerbe. Die Gemeinde tanzt rhythmisch zu Polka-Melodien zum Grab des Heiligen Willibrord in der Echternacher Basilika. Auch in Spanien hat sich Tanz in der Kirche erhalten. In der Kathedrale von Sevilla findet "Los Seises" statt. Buben schreiten in gold-schimmernden Kostümen, mit Federn und Schleifen verziert, sie bewegen sich rhythmisch vor dem Altar und unterbrechen immer wieder ihren Schritt, um kurze Zeit auf dem Fußballen zu stehen.

Kirchlicher Altar für Tänze ausgeschlossen

Für Pfarrer Sebastian Kühnen ist Bewegung ein probates Mittel, um Blockaden abzubauen. Sein Wunsch ist, Bewegung, Tanz und Choreografie mehr in den Kirchenalltag zu integrieren. Der Pfarrer hat auch eine tanztherapeutische Ausbildung absolviert. Trotzdem würde er nicht überall in einer Kirche tanzen. Ausgeschlossen ist für ihn zum Beispiel der Altar: "Diese Orte kann man in den Tanz einbeziehen, in dem man sie umrundet. Aber ansonsten würde ich sie außen vor lassen." Für Kühnen dienen Tanz und Bewegung dazu, sich gedanklich mit der Bibel und der Liturgie auseinanderzusetzen. Das könnte für viele ein neuer Weg sein, neue spirituelle Erfahrungen zu sammeln.