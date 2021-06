Sprachforschung: Über 1.500 neue Worte durch Corona

Die Corona-Pandemie hat unser Leben in fast allen Bereichen geprägt - auch im Sprachgebrauch. Worte, wie "Lockdown", "Maskenpflicht" oder "Klopapierhysterie" haben wir zuvor eher nicht benutzt. Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim hat eine Liste mit über 1.000 Wörtern erstellt, die allein im vergangenen Jahr rund um das Thema Covid-19 entstanden sind.

Sammlung im "Neologismenwörterbuch"

Diese Wortneuschöpfungen, die aus der Berichterstattung rings um die Corona-Pandemie stammen, werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des IDS dokumentiert. Insgesamt hat das Institut seit Beginn der Pandemie knapp 1.500 neue und neuartig verwendete Wörter in seine Liste aufgenommen - von A wie "Abstandsbier" oder "Alubommel" bis Z wie "Zero-Covid" oder "Zoomschule". Mehr als 880 weitere Ausdrücke werden derzeit noch von Forscherinnen und Forschern geprüft. Zuletzt seien vor allem Begriffe zu den Themen Impfen und Virusmutationen zur Prüfung erfasst worden, wie etwa "Impfdrängler" oder "Corona-Pass", sagt IDS Sprachforscherin Annette Klosa-Kückelhaus.

Menschen aus allen Gesellschaftsschichten betroffen

"Die Pandemie nimmt extremen Einfluss auf die Sprache", berichtet die Linguistin Maike Park. Das habe es in diesem Ausmaß in so kurzer Zeit in der Moderne noch nie gegeben. Grund sei unter anderem, dass alle Menschen quer durch die Gesellschaft von der Krise betroffen seien, erklärte die Sprachforscherin, die im Projekt "Neuer Wortschatz" des Mannheimer Instituts mitarbeitet. Neben ganz neuen Wortbildungen wie "Corona-Matte" für einen herausgewachsenen Haarschnitt seien auch viele fachsprachliche Begriffe in der Alltagssprache angekommen. Als Beispiele nannte sie etwa "Triage" aus der Medizin oder "Inzidenzwert" aus der Epidemiologie.

Emotionale und bildhafte Corona-Begriffe

Zahlreiche der sogenannten Neologismen rund um Corona fallen den Forschern als emotional und anschaulich auf: Darunter sind auch wertende Begriffe wie "Maskentrottel", "Klopapierhysterie" oder "Nacktnase". "Daneben gibt aber auch positive wie "Alltagsheld" oder "Knuffelkontakt", so Park. Dabei kommt nur ein geringer Teil der neuen Begriffe aus dem Englischen. Aber auch lustige Begriffe sind vermerkt - in der österreichischen Hauptstadt Wien machte die "OIDA-Regel" die Runde: "Obstond hoitn, immer D’Händ’ woschn, Daham bleibn und A Maskn aufsetzn". Einen "Nasenpimmel" nennt man die über dem (nicht korrekt getragenen) Mund-Nasen-Schutz frei sichtbare Nase.

Merklicher Rückgang neuer Corona-Worte

Mit dem langsamen Abklingen der Pandemie lässt nach Angaben des Leibniz-Instituts aber inzwischen auch das Aufkommen neuer Corona-Wörter nach. Seit etwa Anfang Juni gehe die Zahl neuer Vorschläge für das Corona-Wörterbuch des Instituts merklich zurück, teilt das Institut mit. Insgesamt, so die Einschätzung der Sprachforscherinnen und Forscher, werde nur die Hälfte der rund 1.500 Begriffen überleben, da viele auch die gleiche Bedeutung haben - etwa die verschiedenen Begriffe für die FFP2-Maske.