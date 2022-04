"Dunnerkeil" - Asterix erscheint erstmals auf Oberfränkisch

Stefan Eichner, Künstlername "Das Eich", sitzt in seinem Kulmbacher Arbeitszimmer und signiert Asterix-Bände. Erst waren es 100, dann 300, jetzt hat er schon 500 Vorbestellungen mit persönlicher Widmung. Die arbeitet er gewissenhaft ab. Neben sich ein großer Stapel mit "Dunnerkeil – Asterix auf Oberfrängisch"-Bänden. Zwischendurch klingelt das Telefon, weitere Bestellungen trudeln ein.

Asterix in 32 Dialekten

Oberfranken hat scheinbar auf einen Asterix-Band in Mundart gewartet. Auf Mainfränkisch gibt es den schon und natürlich auf Nürnberger Art. Also höchste Zeit, dass Oberanken nicht länger, wie das kleine gallische Dorf, weit weg vom Rest der sprachlichen Vielfalt bleibt. Alemannisch, Sächsisch, Thüringisch, Plattdeutsch, Kölsch, Wienerisch, Bairisch – diese und viele andere Mundartausgaben sind bereits erhältlich. Wobei, das gibt Stefan Eichner zu, die eine oberfränkische Mundart gibt es nicht. Er musste daher Kompromisse eingehen.

Zum Artikel: Warum die da so anders sprechen

Oberfränkisch gibt es so nicht

Stefan Eichners Oberfränkisch ist das der ungefähren Mitte, also die Mundart, die die Menschen zwischen Kulmbach, Bayreuth, Pegnitz und Münchberg so sprechen. Gewürzt mit ein wenig Bamberger Zungenschlag, Anleihen aus dem Frankenwald und einer Prise Fränkischer Schweiz. Auch wenn besondere oberfränkische Mundarten wie die aus Kronach, das Wunsiedler Nordbayerische oder das Fränkisch-Südthüringische aus Ludwigstadt nicht explizit vorkommen, kann dieses Oberfränkisch jeder verstehen. Obwohl, das gibt Musiker und Kabarettist Stefan Eichner schmunzelnd zu, seine Heimatstadt Kulmbach mit ein paar besonderen Formulierungen gewürdigt wird, die auch nur die Kulmbacher so erkennen. Zum Ausgleich sind noch weitere Kleinigkeiten und auch Hommagen an andere Oberfranken aus der Kleinkunstszene eingebaut, die beim Entdecken Spaß machen. Kleines Beispiel: wenn im Circus Maximus "Bolnischa" als Brotzeit verkauft, der "Zwetschgenbames" erwähnt und Wolfgang Buck zitiert werden.

Hier gibt's Tipps zum Thema: Comics selbst zeichnen

Idee entstand auf einem Kreuzfahrtschiff

Die Idee für einen oberfränkischen Asterix Band kam Stefan Eichner auf einer Tournee im Jahr 2018. Zusammen mit seinem Leipziger Kollegen Thomas Nicolai war "Das Eich" auf einem Kreuzfahrtschiff zur Unterhaltung der Reisenden engagiert. Nicolai arbeitete damals an einer Version von "Asterix als Gladiator" in Leipziger Mundart und so entstand aus einer Plauderei die Idee für "Dunnerkeil". Die blieb dann aber erstmal zwei Jahre liegen und köchelte leise vor sich hin, bis Stefan Eichner im September 2021 von seinem Manager den entscheidenden Anstoß bekam.

Zwei Monate dauerte die Übersetzung

Es folgte eine zweimonatige Arbeitsphase mit Übersetzen, Ausprobieren, Verwerfen, Neuformulieren. Wörtlich lässt sich die Geschichte so einfach nicht übertragen. Also musste ein bisschen kreativer Freiraum her. Außerdem musste "Das Eich" bei Namen und Bezeichnungen aufpassen, dass niemand beleidigt und keine Rechte verletzt werden. Also wurde manche spontane und vermeintlich gute Idee wieder verworfen. Und dann wollte Stefan Eichner auch noch ein oder zwei Zeitbezüge einbauen. Die aber, und das ist ja der große Reiz der originalen Asterix-Bände, sollten möglichst zeitlos sein, damit sie auch in 20 oder 30 Jahren noch verstanden werden. Und freilich tauschte sich Stefan Eichner auch mit Thomas Nicolai aus, weil der so ein Mundart-Werk bereits herausgebracht hatte.

"Dunnerkeil" - Botschafter für Mundart und Mentalität

Am Ende der Arbeit stand dann der Band "Dunnerkeil", die Variante von "Asterix als Gladiator" in oberfränkischer Mundart. Die Geschichte um den von den Römern entführten Barden Troubadix, aus dem Jahr 1964, Asterix Band Nummer IV, funktioniert auch heute noch. Stefan Eichner hat ein Vorwort und eine sprachliche Kurzanleitung vor sein Werk gesetzt – es soll ja auch Leserinnen und Leser außerhalb Oberfrankens geben. Denen und allen anderen, die sich bei der Bedeutung von Wörtern wie "Briddschn" nicht sicher sind, hilft ebenso das "Wörderbüchla" am Ende des Heftes.

"Dunnerkeil" wird ab jetzt bundesweit im Buch- und Zeitschriftenhandel verkauft und auch auf Stefan Eichners Internetseite. Außerdem tritt er mit dem Band zu Lesungen unter anderem in Bayreuth, Coburg und Kulmbach auf.