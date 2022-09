Dunkles Puzzle: Susan Kreller und ihr Roman "Hannas Regen"

Dass etwas mit Hanna – mit Hanna Kiesow – nicht stimmt, ist schon auf den ersten Seiten des neuen Romans von Susan Kreller zu spüren. Sie stolpert durch den Regen, ohne Schirm oder Regenmantel, wird nass bis auf die Haut. Josefin, die Erzählerin im Roman "Hannas Regen", beobachtet die fremde Person. Später, in der Schule, wird die klatschnasse Hanna ihre Banknachbarin. Sie zieht ein altes Buch über Gotische Kirchen aus der Tasche und legt den Kopf darauf ab. Und sie schweigt. Was ist das für ein Mensch? Oder, mit Josefins Worten: Wie lässt sich das Hanna-Puzzle zusammenfügen?

Auf der Suche nach einem Geheimnis

Für eine Antwort auf diese Frage nimmt sich Susan Kreller – geboren 1977 in Plauen und heute in Berlin zu Hause – Zeit. Oder besser: Sie gibt Josefin Zeit – und ebenso denen, die lesend der Geschichte der beiden Schülerinnen folgen. Die neue Banknachbarin ist in vieler Hinsicht ein Rätsel, eine Unnahbare. Eben ein Puzzle. Trotzdem gelingt es Josefin, Hanna dazu zu bringen, sich zu öffnen – ein wenig jedenfalls. Den wirklichen Grund für ihr Verhalten erfährt Josefin trotzdem nicht. Das bleibt Geheimnis. Oder auch: There is an elephant in the room. Die Lektüre wird damit selbst zur Suche.

Immer wieder erzählt Susan Kreller von jungen Menschen wie Hanna und Josefin. Von Jugendlichen, die mit sich und ihrer Welt zu kämpfen haben – die auf ihre Weise Getriebene sind, getrieben von dunklen Erfahrungen. Der besondere Blick auf die Protagonisten und ihre Lebenslagen – und ebenso die Sprache – machen die Autorin zu einer der wichtigen deutschsprachigen Erzählerinnen für Jugendliche. Susan Kreller wurde mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet (2015, für den Roman "Schneeriese"), für ihr letztes Buch "Elektrische Fische" erhielt sie unter anderem den Friedrich-Gerstäcker-Preis und den Katholischen Kinder- und Jugendbuch-Preis.

Geschichten aus einer Zwischenzeit

"Ich weiß nicht, ob diese Kombination dunkel und Jugend für mich eine so große Rolle spielt", sagt die Schriftstellerin über die Themen ihrer Bücher. Und fügt an: Sie interessiere sich vor allem für Menschen. "Und auch für die Schwierigkeit auch, durch so ein Leben zu kommen. Was ja auch eine große Leistung ist, das alles, was im Leben so passieren kann, auch zu bewältigen und zu überstehen. Trotzdem fasziniert mich auch dieses Alter, wenn man nicht mehr Kind ist, aber auch noch nicht ganz offiziell jugendlich, dieses Dazwischen."