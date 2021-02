"Dunkle Prinzessin": Neues von und über Susan Sontag

Gleichgültigkeit als tiefgreifendste Erfahrung

Die wesentlichen Fakten im Leben von Susan Sontag sind natürlich hinlänglich bekannt. Die Kindheit ist von einem doppelten Trauma gezeichnet: im Sommer 1939 stirbt der Vater, woraufhin die Mutter im Alkoholrausch verschwindet. "Meine tiefgreifendste Erfahrung ist nicht Tadel, sondern Gleichgültigkeit", schrieb Sontag Jahre später.

Die Probleme wachsen, als sie 17jährig ihren Professor heiratet und 1952, da ist sie 19 Jahre alt, einen Sohn gebärt. Verlässliche Modelle für das Muttersein hat sie nicht, also schlägt sie die Flucht nach Europa ein. Abrupte Verwandlungen werden zu einem Lebensmuster, dem Benjamin Moser viel Aufmerksamkeit schenkt. Prägende Jahre in Europa folgen, vor allem in Paris, und schließlich die Ankunft in der künstlerischen und intellektuellen Szene New Yorks: Susan Sontag hat zahllose Affären mit Männern und Frauen, u.a. mit Jasper Johns, Warren Beatty, der Dramatikerin Maria Irene Fornés, Robert Kennedy, Joseph Brodsky oder der Tänzerin und Choreografin Lucina Childs. Sie wird verehrt, aber sie selbst hadert unablässig mit sich. Halt gibt ihr allein intellektuelle Arbeit: Es entstehen zahlreiche Essays, die ihren Ruhm begründen: "Against Interpretation" wird ihr 1966 den Durchbruch bringen. "Anklage gegen Amerika", "Notes on Camp", "Gesten radikalen Willens" und die beiden weltweit berühmten Denkstücke "Über Fotographie" oder "Krankheit als Metapher" verfestigen ihren Status als intellektuelle Ikone.

"Sempre Susan": Weniger wäre mehr gewesen

Mit 42 Jahren hat Susan Sontag einen Tumor in der linken Brust. Die Behandlung zieht sich über Jahre hin, ein schwerer Einschnitt in ihrem reichen Leben. Sontag braucht in dieser Zeit eine Assistentin und stellt Sigrid Nunez ein. "Sempre Susan" ist der Titel der nun auch auf Deutsch erschienen Erinnerungen der amerikanischen Schriftstellerin. Der Ton: schonungslos ausplaudernd. Ist es wichtig, dass Susan Sontag Nägel kaute und verlegen war wegen Schwangerschaftsstreifen, die ihr geblieben waren? Es stimmt schon, Sigrid Nunez war dicht dran an Sontag und mitten drin in ihrem Leben. Sie war die Freundin von Susans Sohn David Rieff und zog bei den beiden in New York am Riverside Drive 340 mit ein.

Das Buch enthält denn auch viele Einblicke in den Alltag: Susan Sontag mag keine Handtaschen, gekocht wird in "340" so gut wie nie, die Wohnung – strikt antibürgerlich, Frauen, die über Menstruationsbeschwerden klagen, sind ihr verhasst, allein sein kann Susan Sontag nicht aushalten, das Wort Entschuldigung gibt es in ihrem Wortschatz nicht, sie sprudelt vor didaktischer Begeisterung, liebt es, zu schmeicheln und zu loben, leidet an mangelnder Schreibdisziplin und intensiver Unzufriedenheit mit der Welt und erwirbt sich bei Einladungen zu Vorträgen, auf die sie sich grundsätzlich nicht vorbereitet, den Ruf, ein Monster an Arroganz und Rücksichtslosigkeit zu sein.