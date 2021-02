"Dunkelnacht" von Kirsten Boie: Letzte NS-Verbrechen

Eindrückliche Sprache

Für ihren Roman hat Kirsten Boie eine eindrückliche Sprache gefunden: Karg und dokumentarisch. Gleichzeitig ist sie rhythmisch, wird durch Wiederholungen bestimmt. Immer wieder treten einzelne markante Sätze hervor. Etwa dann, wenn die Lynchmorde beginnen und die Erzählerstimme bemerkt, der Mensch sei ein zerbrechliches Geschöpf, ein Wunder eigentlich, dass ihm nicht mehr passiere.

Es sei eine Herausforderung, das zu erzählen, was so schwer in Worte zu fassen ist: der Tod, die Ermordung eines Menschen. "Es ist mir schnell klar geworden," so Boie, "dass das nicht breit episch angelegt werden darf, sondern sehr knapp erzählt werden muss. Sobald ich aber den Ton für die Geschichte habe – und das habe ich mit den ersten paar Sätzen – trägt es mich weiter. Von da an ist es nicht mehr schwierig."

Boies erster Roman über den NS

Immer wieder schon hat Kirsten Boie über die Zeitgeschichte geschrieben, etwa über das Schweigen in der Nachkriegszeit. "Dunkelnacht" ist ihr erster Roman über den Nationalsozialismus. Er erscheint in einer Zeit, in der die Erinnerungskultur in Deutschland nicht zuletzt von einer zu Teilen rechtsextremen Partei massiv in Frage gestellt und in der die öffentliche Sprache zunehmend aggressiver wird. Man kann dem neuen Roman auch eine Sorge angesichts dieser Entwicklungen ablesen.

Kirsten Boie bestätigt, das die politische Gegenwart maßgeblich zur Wahl dieses Themas beigetragen habe: "Weil ich glaube, es gerät immer stärker in Vergessenheit, vor allen Dingen auch bei jungen Menschen. Und was danach bleibt, ist zum Teile eine geradezu perverse Bewunderung für das, was in diesen zwölf Jahren in Deutschland passiert ist. Und da muss man sehen, dass man gegensteuert."

"Dunkelnacht" endet in den frühen Morgenstunden des 29. April 1945. Die spätere juristische Auseinandersetzung mit den Verbrechen in Penzberg schildert Kirsten Boie in einem Nachwort. 1948 gab es einen umfangreichen Prozess gegen die Mörder von Penzberg. Er endete mit zwei Todesurteilen und Haftstrafen von unterschiedlicher Länge. Die Angeklagten gingen alle in Berufung, zum Teil mehrfach und am Ende erfolgreich: Sie wurden freigesprochen, Hans Zöberlein, Führer der Werwolfgruppe, erhielt 1958 Haftverschonung aus gesundheitlichen Gründen. Jetzt wird an die 16 Ermordeten aus Penzberg und ihre Geschichte erinnert.

