"Dummheit gegen Verstand": Schwächen Intellektuelle die Ukraine?

Weil sie sich gemeinhin mit ihren komplizierten Theorien befassten, verlören Intellektuelle das Interesse an "einfachen Wahrheiten": "Das Problem ist natürlich, dass die Welt oft viel weniger subtil ist als Theorien, und um sie zu verstehen, muss man sich bewusst bemühen, nicht subtil zu sein. Das schaffen die wenigsten. Für viele Intellektuelle hat es in der Vergangenheit Jahre oder sogar Jahrzehnte gedauert, bis sie gelernt haben, so naiv zu sein wie die Ereignisse um sie herum." Das Recht auf die Wahrheit werde nicht "gewährt", zitiert Maçães den britischen Autor George Orwell, sondern "erkämpft".

Vorbild Thomas Mann?

Als leuchtendes Beispiel nennt der Portugiese Thomas Mann, der am 13. Oktober 1943 bei einem Auftritt in der Liberary of Congress in Washington D.C. in seiner Rede "Der Krieg und die Zukunft" zur Rolle der Intellektuellen Stellung genommen hatte. Der Text sei so frisch, als ob er "gestern" zu Papier gebracht worden sei: "Unter bestimmten Bedingungen, sagte Mann, sei es die Pflicht der Intellektuellen, auf ihre Freiheit um der Freiheit willen zu verzichten. Er stelle die Werte von Freiheit und Gerechtigkeit nicht in Frage, sondern bekräftige sie. Es sei seine 'Pflicht, den Mut zu finden, Ideen zu bejahen, bei denen der intellektuelle Snob meint, mit den Schultern zucken zu können.'"

Auf Twitter gibt es eine angeregte Auseinandersetzung über die Ansichten von Maçães. Die einen werfen ihm selbst "Snobismus" vor, weil er alle, die nicht seiner Meinung seien, entsprechend beschimpfe. Andere lobten, die "echte Wahrheit" erfordere immer Mut. Manch einer sprach von einem "großartigen Essay", andere meinten, es gebe "Intellektuelle und solche, die sich dafür halten". Natürlich äußerten auch nicht wenige die Meinung, Waffen allein würden der Ukraine nicht helfen, eher schon Friedensverhandlungen.

"Gemeinsamer Sieg über das Böse"

Bereits im Mai hatte in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" auch der ukrainische Philosoph Anatoly Yermolenko mit Habermas abgerechnet und einem "gemeinsamen Sieg über das Böse" das Wort geredet. Über Russland schrieb Yermolenko: "Das Land hat eine Kehrtwende vollzogen und verkörpert die schlimmsten und schrecklichsten Elemente von Totalitarismus, Nationalismus und Imperialismus. Es bedroht nicht nur die Ukraine, sondern auch Europa und letztlich die gesamte freie Welt. Schließlich zeugen die scheußlichen Verbrechen, die die russischen Besatzer begangen haben und weiterhin begehen, davon, dass das derzeitige russische Regime schrecklicher und unmenschlicher ist als die sowjetischen Regime der Nachkriegszeit."