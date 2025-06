"Alles ist traurig, aber wir sind daran gewöhnt", seufzte der russische Kolumnist Dmitri Olschansky nach dem spektakulären ukrainischen Drohnenangriff tief im Inneren Russlands und löste mit seiner pessimistischen Bestandsaufnahme eine lebhafte Debatte aus [externer Link].

"Das Einzige, was mich immer wieder in Erstaunen versetzt, ist die völlige Hoffnungslosigkeit unserer Staatlichkeit, des 'russischen Regierungsmodells'", so Olschansky: "Lethargie, Trägheit, ständige negative Auslese, die Fähigkeit, mitten im Krieg ruhig zu schlafen – und die völlige Unfähigkeit zu improvisieren, zu erfinden, etwas Neues hervorzubringen und das Unvermögen, den Feind von hinten zu überraschen."

"Neues Gehirn für das Monster"

Russland sei ein "erschreckend langsamer und dummer Dinosaurier", so der Kommentator mit verblüffender Offenheit. Alles, was "ein bisschen komplexer, ein bisschen intelligenter und ein bisschen schneller" sei, werde abgelehnt: "Oh, wie gerne würde ich diesem Monster ein neues Gehirn verpassen. Machen wir es klüger, beweglicher und dynamischer, bringen wir ihm bei, weniger auszugeben, mehr zu bekommen, Ressourcen zu sparen und – am wichtigsten – Menschen zu retten. Aber das ist unmöglich."

Das düstere Fazit von Olschansky: "Lieben wir unsere Heimat, aber machen wir uns keine Illusionen über sie." Diese Klage über die vermeintlich "typische" russische Trägheit und Unbeweglichkeit erinnert an den 1859 erschienenen Roman-Klassiker "Oblomow" von Iwan Gontscharow, wo der adelige Titelheld in völliger Lethargie antriebslos vor sich hin vegetiert.

"Universum rotiert vor den Augen"

"Natürlich nutzt der Feind diese ganze Trägheit aktiv zu seinem Vorteil", so die Analyse des Politologen Alexander Semonow [externer Link] über Russlands aktuelle Lage: "Trägheit ist die große treibende Kraft in der russischen Politik und in der Historie. Nur wer die Trägheit überwindet, wird und bleibt groß in Politik und Geschichte." Während des Krieges habe sich ein "träger Zyklus von Reaktionen auf extreme Ereignisse" entwickelt, der von der "Verbreitung von Panik und Hysterie" über Aufrufe, die Schuldigen zu bestrafen und die Belohnung von Unbeteiligten bis hin zur "emotionalen Erschöpfung" reiche.