"Dumm und unsensibel"? Mode-Erben kritisieren "House of Gucci"

Die Familie Gucci ist offenkundig alles andere als begeistert von dem starbesetzten, fast dreistündigen Krimi, der demnächst in Europa anläuft. "The House of Gucci" nimmt in der Regie von Ridley Scott einen spektakulären Kriminalfall unter die Lupe: Im Film spielt Lady Gaga die soziale Aufsteigerin Patrizia Reggiani, die ihren Ex-Ehemann Maurizio Gucci (Adam Driver), den damaligen Chef des gleichnamigen Modehauses, am 27. März 1995 von einem Auftragskiller ermorden ließ. Seitdem war in der Presse von der "Schwarzen Witwe" die Rede. Es sei "paradox", so die Nachkommen des Unternehmenspatriarchen Aldo Gucci (1905 - 1990) in einem Offenen Brief, der in "La Repubblica" veröffentlicht wurde, dass ausgerechnet die überführte und wegen Mordes verurteilte Täterin "mystifiziert" werde.

"Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt"

Laut Drehbuch und Interview-Aussagen von Mitwirkenden werde Reggiani, die nach 18-jähriger Haft im Oktober 2016 aus dem Gefängnis entlassen wurde, geradezu als "Opfer" dargestellt, die sich in einer durch und durch männlich geprägten Unternehmenskultur durchsetzen musste. Nichts sei weiter "von der Wahrheit entfernt". Gucci sei im Gegenteil seit siebzig Jahren um Emanzipation bemüht, schon in den achtziger Jahren, in denen der Film spielt, habe es im Konzern mehrere weibliche Führungskräfte gegeben, etwa die Chefin der US-Niederlassung und die Leiterin der globalen Public Relations und Kommunikation. Gucci behalte sich ausdrücklich "alle Schritte" vor, den Namen und den Ruf der Familie zu verteidigen.

Sauer sind die Erben auch darüber, dass die Filmemacher "sich nicht die Mühe" gemacht hätten, im Vorfeld der Dreharbeiten den Kontakt zu ihnen zu suchen. Stattdessen würden Mitglieder des Gucci-Clans als "Hooligans" hingestellt, die "dumm und unsensibel" seien: "Das schmerzt uns ungemein von einem rein menschlichen Standpunkt aus betrachtet und es ist eine Beleidigung für das Erbe, auf dem die Marke Gucci beruht."

"Nicht die Fiktion einer bösen Frau"

Lady Gaga hatte ihre Rolle in "House of Gucci" in einem aufsehenerregenden Interview mit "Vogue" als "lebensechte Frau, nicht als Fiktion einer bösen Frau" bezeichnet. Das sei sie ihren italienischen Vorfahren väterlicherseits schuldig gewesen. Sie habe sich eineinhalb Jahre in den Charakter von Reggiani eingefühlt und neun Monate an deren Akzent gefeilt. Vor allem habe sie sich an der materialistischen Lebensauffassung der Aufsteigerin aus ärmsten Verhältnissen orientiert und alles aus ihrem Leben verbannt, was nicht "ansehnlich" gewesen sei: "Alles was ich sah und berührte, drehte sich nur noch um Geld."

Für die gemeinsamen Kinder von Reggiani mit dem ermordeten Maurizio Gucci, Allegra and Alessandra, sei der Film "wahrscheinlich furchtbar schwer und schmerzlich" zu ertragen, so die Sängerin und Schauspielerin. Letztlich habe sie während der Dreharbeiten begriffen, das jeder, der einen Menschen töte, gleichzeitig in gewisser Weise sich selbst umbringe. Die Frage, ob sie die Täterin einmal persönlich kennenlernen wolle, ließ Lady Gaga unbeantwortet. Die durchaus redselige Reggiani lebt in Mailand und zeigte sich gegenüber Journalisten enttäuscht darüber, dass die Schauspielerin und Sängerin sich noch nicht bei ihr gemeldet habe.

In den USA ist "The House of Gucci" seit dem 24. November zu sehen, in Deutschland ist der Start für den 2. Dezember geplant, zwei Wochen später soll der knapp dreistündige Krimi in Italien anlaufen.