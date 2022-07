Duma streitet: Wird Kaliningrad in "Wladibaltisk" umbenannt?

Jubelstürme hat Sergei Mironow (69) mit seiner "Anregung" an der russischen Ostseeküste nicht gerade ausgelöst. Die Stadtväter von Kaliningrad sind mit dem Namen des sowjetischen Politikers und Staatsoberhaupts Michail Kalinin (1875 - 1946) zwar nicht sonderlich glücklich, doch "Wladibaltisk", wie von Mironow jetzt vorgeschlagen, soll das alte Königsberg auch nicht heißen.

Mironow hatte seine Idee damit begründet, aus diesem Namen werde "sofort deutlich, dass es sich um einen Außenposten an der äußersten Westgrenze unseres Heimatlandes handelt, das sich vom Pazifischen Ozean bis zur Ostsee erstreckt". Kaliningrad soll demnach schon in der Namensbezeichnung das baltische "Gegenüber" des fernöstlichen Wladiwostok werden. Zwischen beiden Orten liegen knapp 7.400 Kilometer Luftlinie, die Fahrstrecke beträgt etwa 10.500 Kilometer und nimmt angeblich knapp 129 Stunden in Anspruch, also fünfeinhalb Tage reine Fahrzeit.

"Soll er seine Datscha umbenennen"

"Vielleicht ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, einer Region von strategischer Bedeutung für unser Land den Status einer Föderationsstadt zu verleihen und Kaliningrad in Übereinstimmung mit modernen Realitäten und einheimischen Traditionen umzubenennen. Zum Beispiel Wladibaltisk und dementsprechend drumherum das Baltikum", so Mironow. Doch damit brachte er den örtlichen Parteichef der Kommunisten, Sergei Malinkowitsch, gegen sich auf, berichtete die "Gazeta". Der soll geschimpft haben: "Wir brauchen kein Wladibaltisk – wir brauchen unser sowjetisches Kaliningrad. Wenn Mironov will, soll er seine Datscha in Wladibaltisk umbenennen und Kaliningrad in Ruhe lassen."

Weniger ironisch gab sich der Duma-Abgeordnete für Kaliningrad, Oleg Nilow: "Ich glaube, dass der allrussische Präsident Michail Iwanowitsch Kalinin trotz seiner langjährigen Verdienste wahrscheinlich keine solche politische Persönlichkeit ist, dass er nahezu der einzige sein sollte, der durch den Namen einer solchen Stadt und Region unsterblich bleibt. Daher wird das Problem wahrscheinlich eines Tages so gelöst, dass nicht das Politbüro von 1946 das letzte Wort gesprochen hat, sondern immer noch die Bürger der Region Kaliningrad bei einem Referendum. Nur so, glaube ich, kann das Problem gelöst werden. Kaliningrad ist für mich noch kein immerwährender Name“, so der Parlamentarier.

Günter Grass war skeptisch

Nominell war Kalinin von 1923 bis 1946 als Vorsitzender des Obersten Sowjets Staatsoberhaupt, hatte allerdings wenig zu sagen. Stalin, der eigentliche Machthaber, nahm ihn nicht ernst. Besucher wunderten sich bei offiziellen Anlässen über den zunehmend verwirrten Kalinin, dessen eigene Frau zeitweise interniert war. Der Oberste Sowjet entschied am 30. Juni 1946 mit Stalins Genehmigung, aus Königsberg "Kaliningrad" zu machen.

2009 hatte der damalige Stadtdirektor Felix Lapin mehrfach angeregt, über eine Rückbenennung in das deutsche Königsberg nachzudenken. Schon damals folgte eine erregte Debatte. Mironow hatte polemisiert, das könne "als symbolischer Schritt zur Revision der Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs" angesehen werden. Auch Literaturnobelpreisträger Günter Grass war skeptisch gewesen. Sowjet-Fans unter den Russen hielten eine Umbenennung der Bernstein-Metropole für "blasphemisch".

"Namen von Stalins Komplizen loswerden"

Vor der 750-Jahr-Feier im Jahr 2005 hatte eine Gruppe Jugendlicher versucht, im Internet eine Unterschriftensammlung für die Umbenennung von Kaliningrad in Königsberg zu organisieren. Die Initiativgruppe "Für Königsberg" versicherte damals, dass "die Aktion von keiner politischen Organisation initiiert wurde und nicht mit Konflikten in der Region verbunden" sei, sie könne "den derzeitigen territorialen Status der Region nicht ändern". Weiter war zu lesen: "Den Einwohnern unserer Stadt kann nicht abgesprochen werden, was andere Städte in Russland längst umgesetzt haben – der Wunsch, den historischen Namen zurückzugeben und gleichzeitig den Namen von Stalins Komplizen loszuwerden."

"Nicht einfach, sondern schwierig und teuer"

Oleg Nilow zufolge ist eine Umbenennung von Kaliningrad nicht vom Tisch: "Die Zeit wird kommen, und früher oder später werden die Einwohner des Kaliningrader Gebiets in der Lage sein, dieses Thema zu diskutieren. Die Umbenennung einer Stadt, einer Region ist eine sehr ernste Angelegenheit, sowohl in Bezug auf den Inhalt als auch auf die Finanzierung dieser Änderungskosten. Zum Beispiel kann ich sagen, dass bis jetzt, nach der Umbenennung von Leningrad in St. Petersburg, auf allen Flugtickets immer noch der Stempel zu lesen ist, dass Sie nach Leningrad fliegen - Abkürzung nach wie vor LED. Denn es ist nicht einfach, es ist schwierig, es ist teuer."

Russische Medien verweisen darauf, dass die Stadt in der heutigen russischen Enklave schon viele Namen hatte: Bis 1255 hieß sie Tuwangste oder auch Twangste, später polnisch Krulewiec, nur die Burg des Deutschen Ordens hieß im engeren Sinne "Königsberg". Von 1657 bis 1946 wurde damit die ganze Stadt bezeichnet, die zur Hauptstadt des Herzogtums, später des Königreichs Preußen wurde. Es war nicht Teil des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.