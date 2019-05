Dult-Höhepunkte: Sind Feuerwerke noch zeitgemäß?

Der letzte Freitag der Maidult in Regensburg - es ist 22 Uhr: Auf der Brücke neben dem Regensburger Dultplatz ist kein Durchkommen. Etwas mehr als tausend Menschen stehen hier dicht an dicht, den Blick in den Himmel gerichtet. Dann spiegeln sich rund acht Minuten lang auf den Gesichtern der Zuschauer die Farben des Feuerwerks, das die Beschicker auf der Dult rund 9.000 Euro gekostet hat.

Dultfeuerwerk versus Klimaschutz

Das Dultfeuerwerk ist kein einmaliges Event: Vier Mal im Jahr - jeweils zu Beginn und am Ende der Regensburger Mai- und Herbstdult - explodieren hier in der Luft rund 200 Kilogramm Pyrotechnik innerhalb von zehn Minuten. Zurück bleiben eine Rauchwolke sowie Feinstaub. Der sorgt in der Domstadt für Diskussion. Inwiefern belastet das Feuerwerk die Umwelt oder die Gesundheit? "Ich habe festgestellt, dass es in der letzten Zeit mehr kritische Stimmen aus der Bevölkerung zu dem Thema gibt", sagt Benedikt Suttner, der für die ÖDP im Regensburger Stadtrat sitzt.

"Deswegen wäre es meiner Meinung nach sinnvoll, dass die Stadt hier einen gesellschaftlichen Konsens anstrebt. Zum Beispiel, dass man eine Reduktion der Feuerwerke hinbekommt." Benedikt Suttner, Stadtrat

Andere Gemeinden gehen da bereits weiter und überlegen, auf Feuerwerke bei ihren Volksfesten ganz zu verzichten. So hat letztes Jahr die Stadt Abensberg beschlossen, kein Feuerwerk mehr auf dem Gillamoos abzufeuern.

Schausteller befürchten Verluste

Bei den Schaustellern kommt die Idee einer Reduzierung oder gar Abschaffung der Feuerwerke gar nicht gut an. Auch Dora Hörmandinger, die auf der Regensburger Dult Süßigkeiten verkauft, kann sich das Volksfest ohne die vier Feuerwerke im Jahr nur schwer vorstellen. Besonders nach der Erfahrung, die sich beim Pfingstvolksfest in Ingolstadt gesammelt hat.

"Für die Gegner von dem Feuerwerk ist ganz klar: Das brauchen wir nicht. Das ist sinnlos in die Luft geschossen. Wir haben das auch mal gedacht. Und in Ingolstadt von zwei auf ein Feuerwerk reduziert. Der Aufschrei war riesengroß in der Bevölkerung. Das hat uns gezeigt, dass die Bevölkerung das Feuerwerk so will." Dora Hörmandinger

Aber auch den Schaustellern ist an dem Werbeeffekt gelegen. Denn mit dem Feuerwerk kommt auch mehr Geld in die Kasse - vor allem von Familien mit Kindern, die dem Freitag sonst fern bleiben würden, weiß Hörmandinger, die auch für die Werbegemeinschaft der Regensburger Dulten spricht. "Die Leute kommen früher, essen und trinken was, die Kinder dürfen fahren. Und warten auf das Feuerwerk. Wenn ich sagen muss, uns fällt das Feuerwerk weg, ist der Freitag für uns über kurz oder lang tot." Hörmandinger stört vor allem das Argument mit der Feinstaubbelastung. "Wenn sie die Dultfeuerwerke als Feinstaubbelastung bezeichnen, was ist das dann an Silvester?"

Feinstaubbelastung fast nicht messbar

Tatsächlich sind die Werte in den ersten Stunden des neuen Jahres weitaus höher als an einem der Freitage mit Dultfeuerwerk, erklärt Ralf Mayer vom Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU). An Silvester liegt der Feinstaubgehalt bei 241 Mikrogramm pro Kubikmeter. Der Feinstaubwert, den die Regensburger Messstation am letzten Dultfreitag zwischen 22 und 23 Uhr messen wird, liegt bei 34 Mikrogramm pro Kubikmeter. Die Belastung ist damit nur geringfügig höher als an den Vortagen. So lag sie am Donnerstag bei 29 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Der Unterschied zwischen den Feuerwerken auf der Dult und denen an Silvester ist vor allem an der Menge auszumachen, die verschossen wird. "Hinzu kommt, dass diese professionellen Feuerwerke in wesentlich größeren Höhen detonieren", sagt Mayer. In den Höhen über 100 Meter seien die Windverhältnisse deutlich turbulenter als unten am Boden, wo die Silvesterkracher explodieren. "Das heißt: Bei den professionellen Feuerwerken werden die anfallenden Rauche und Staubpartikel dementsprechend verdünnt und weiträumig verfrachtet."

Allerdings liegt die Messstation des LfU weit entfernt vom Dultplatz. Daher könne man aus den Daten nicht sagen, wieviel Mikrogramm auf ein Feuerwerk zurückzuführen sind, so Mayer.

Lösung: Kostenloser ÖPNV und ein öffentliches Silvesterfeuerwerk

Direkt vor der Messstation endet am vergangen Freitag auch der Demo-Zug von "Fridays for Future". Die Jugendlichen, wie Sprecherin Leonie Häge, setzen sich für die Einhaltung der Klimaschutzziele ein. Dem habe sich auch das Dultfeuerwerk unterzuordnen. Abschaffen wollen sie es trotzdem nicht, sondern schlagen einen Handel vor.

"Wir haben uns überlegt, dass man zum Beispiel während der Dult probeweise den Öffentlichen Personennahverkehr kostenlos anbieten könnte. So gebe es Platz für den CO2-Ausstoß durch das Feuerwerk, wenn das den Leuten so wichtig ist." Leonie Häge, Sprecherin von "Fridays for Future"

Neben einer Verständigung zwischen Kritikern und Befürwortern wäre es Stadtrat Benedikt Suttner viel wichtiger, über das Silvesterfeuerwerk nachzudenken. Statt es jedermann innerhalb der Stadtgrenzen zu erlauben, will sich Suttner für ein öffentliches, von der Stadt ausgerichtetes Feuerwerk stark machen. Damit dürfte er wohl auf Zustimmung stoßen: Denn während die Mehrzahl der Besucher, die sich auf der Brücke zum Dultfeuerwerk versammelt haben, an dem Spektakel festhalten will, sind sich ebenso viele einig, sich an Silvester auf ein Feuerwerk zu beschränken.