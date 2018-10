Düsteres Böhmen: Smetanas "Dalibor" am Theater Augsburg

Dieser Abend am Theater Augsburg war ungefähr so düster wie das Wahlergebnis der bayerischen SPD - dabei ist der tschechische Komponist Bedřich Smetana doch für so populäre Melodien wie die "Moldau" und für so schwungvolle Opern wie die "Verkaufte Braut" bekannt. Kein Wunder, dass er mit seiner Ritter-Tragödie "Dalibor" beim heimischen Publikum 1868 in Prag durchfiel, so niederschmetternd pessimistisch, so konfus und unausgegoren diese Oper leider ist. Es geht um den gleichnamigen böhmischen Sagenheld, der einst mit einem Bauernheer gegen einen bösen Gutsherrn kämpfte, gefangen genommen wurde und bis ans Ende seiner Tage in einem Prager Gefängnisturm schmachtete. Einziger Zeitvertreib war dort angeblich seine Geige.

Starke Bilder, schwaches Stück

Bei Smetana kommt dieser Dalibor folgerichtig über knapp zweieinhalb Stunden nicht heraus aus seinem Kerker, was nun an sich nicht besonders aufregend ist, zumal die bemühte und absurde Handlung drum herum bei Beethovens "Fidelio" abgeschaut ist, allerdings ohne Happy End. Auch hier versucht also eine Frau in Männerkleidern, Dalibor zu retten, kommt dabei jedoch selbst zu Tode. Regisseur Roland Schwab und sein Ausstatter Alfred Peter entschieden sich für starke Bilder zu einem schwachen Stück, das kann gut gehen, war in Augsburg gestern Abend jedoch nur optisch einigermaßen überzeugend, nicht inhaltlich.