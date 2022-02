"Nächte der Pest": Düstere Gegenwelt von Orhan Pamuk

Die Örtlichkeit der sagenumwobenen, auch namentlich benannten, sogar von Homer angeblich gewürdigten, aber eben doch erfundenen Insel, beschreibt uns der Schriftsteller Orhan Pamuk gleich zu Beginn seines neuen Romans "Die Nächte der Pest" so ungefähr. Die Insel liege auf der Strecke von Istanbul nach Alexandria, zwischen Rhodos und Kreta. Sie heiße Minger. Zu Zeiten der Pest, Anfang des 20. Jahrhunderts, sei sie zum Traumland von Freiheit und Unabhängigkeit geworden.

Das ist die Hoffnung, die nie zu erstickende ewige Sehnsucht: "Es lebe die Freiheit!" Mingers Unabhängigkeit wird am 28. Juni 1901 ausgerufen – so behauptet es Pamuk und so lässt er es seine Historikerin aufschreiben, die erfundene Mina Mingerli, die uns diesen Bericht überliefert. Sie ist die Urenkelin einer Prinzessin, die einst vom Sultan gefangen gehalten und dann auf die Insel geschickt wurde.

Pandemie zur Jahrhundertwende

Der Traum scheint in Erfüllung zu gehen. Und dies in Zeiten ungeheurer Not und Lebensbedrohung. Die Pest wütet seit Ende des 19. Jahrhunderts in China, hat Europa aber erst auf dieser Insel erreicht, einem Vielvölkerstaat mit Christen und Muslimen. Die Insel wird abgeschottet, europäische Großmächte verfügen eine Schiffsblockade, und die Mingerer müssen sehen wie sie klarkommen – und erfassen auf einmal die Möglichkeit zur Befreiung. 2016 hatte Orhan Pamuk mit seinem Roman begonnen, Anfang 2020 erreichte auch ihn in seiner Arbeit die Pandemie der Neuzeit. Und das Verhalten der Figuren kommt uns sehr vertraut vor:

"Von einer Seuche will niemand etwas hören. Jeder weiß, was eine Quarantäne zu bedeuten hat. Geschäfte werden geschlossen, der Handel erlahmt, bei den Menschen kreuzen zu Hause Ärzte und Soldaten auf. (…) Wenn Sie auf der Aussage bestehen, dass hier die Pest ausgebrochen ist, werden geschädigte Geschäftsleute Sie als Verleumder darstellen oder gar behaupten, Sie hätten die Pest eingeschleppt."

Verdrängung, Verleumdung, Verschwörungstheorien, Missachtung von Fachleuten und Wissenschaftlern, Herrscherlogik in (nicht nur) autoritären Regimen – die Verbreitung der Seuche nimmt ungehindert ihren Verlauf. Dann siegt für einen Moment die Vernunft, es kommt zur Revolution, zur Abkehr vom Osmanischen Reich. Doch die Utopie wird rasch von der Realpolitik und den Machtgelüsten einiger weniger ausradiert. Putsch folgt auf Putsch, Machtübernahme auf Machtübernahme. Die Menschen durchleben auch auf der Trauminsel Minger die ewigen gleichen Zyklen wechselnder Machtformationen, erneut in Terror, Gewalt und Entmündigung) endend.

Melancholie mit satirischen Aufhellungen

Welche historische Rolle spielt der Charakter eines Menschen? Manche messen ihm kaum Bedeutung zu. Für sie ist Geschichte ein großes Rad, auf das einzelne Menschen kaum Einfluss haben. Manche Historiker aber erklären sich bestimmte geschichtliche Ereignisse aus dem Charakter der handelnden Personen heraus. Auch wir glauben, dass Charakter und Gemüt einer historischen Persönlichkeit die Geschichte manchmal durchaus beeinflussen können, wobei aber jene persönlichen Eigenschaften wiederum von der Geschichte geprägt sein können.