Düstere Fantasy mit 90er-Charme: Serie "Der Greif"

"Wollten persönliche Geschichte erzählen"

Überzeugt von diesen Änderungen haben Hohlbein die Serienschöpfer Erol Yesilkaya und Sebastian Marka – die für ihre Tatort-Produktionen unter anderem zwei Grimme-Preise erhalten haben. Den beiden war es wichtig, aus der Buchvorlage eine persönliche Geschichte zu machen, sagt Marka: "Wir wollten eine persönliche Geschichte daraus machen, einen eigenen Fokus haben, was vielleicht andere deutsche Serien in diesem Genre vermissen lassen. Wo man einfach das Gefühl hat, um was ging es den Leuten eigentlich? Wir haben auch alles da reingelegt, aus Deutschland heraus zu produzieren, mit deutschen Leuten, mit deutscher CGI. Das ist vielleicht das, was man dann spürt, diese deutsche Ernsthaftigkeit. Den Wunsch, es irgendwie so gut wie möglich mit den Mitteln, die man hat, zu machen." Und hoffentlich, so Marka, merke man trotzdem, dass sie versucht hätten, auch verspielt ranzugehen.

Phänomenaler Soundtrack

Das gelingt: Dank der Kostüme, der Ausstattung und des phänomenalen Soundtracks mit 90er-Jahre-Helden wie Soundgarden, Metallica und Radiohead – nicht zuletzt auch durch die schauspielerische Leistung von Hauptdarsteller Jeremias Meyer, sowie seinen Sidekicks Zoran Pingel und Lea Drinda.

"Der Greif" hat das Potenzial, eine Art deutsches "Stranger Things" zu werden: Nur sehr viel düsterer und eben – deutscher. Damit wäre es auch die nächste Erfolgs-Streamingserie aus dem Hause Wiedemann & Berg, der Produktionsfirma, die schon "4 Blocks" und "Dark" an den Start gebracht hat.

Kommt es so, gäbe es noch genug Stoff für drei weitere Staffeln: Denn die sechs Folgen umfassende erste Staffel von "Der Greif" erzählt nur das erste Buch von vieren aus der Romanvorlage.