"Düse im Sauseschritt": DÖF-Star Manfred Tauchen ist tot

Der Sänger, Schauspieler und Kabarettist Manfred Tauchen ist tot - er wurde 77 Jahre alt. Das berichten österreichische Medien.

Neue Deutsche Welle - große Erfolge mit DÖF

In Deutschland wurde er vor allem in den 80er Jahren als Mitglied der Band DÖF (Deutsch-Österreichisches Feingefühl) bekannt. Gemeinsam mit seinen Bandkollegen Annette und Inga Humpe sowie Joesi Prokopetz war Tauchen in der Neuen Deutschen Welle erfolgreich.

Die 1983 veröffentlichte Single "Codo … düse im Sauseschritt" (externer Link) war in Deutschland fünf Wochen auf der Nummer eins der Hitparade. Die Single verkaufte sich über eine Million Mal auch in Österreich, Belgien und den Niederlanden.

Mit Musical "Watzmann" schrieb Tauchen Musikgeschichte

Zusammen mit Prokopetz und dem Liedermacher Wolfgang Ambros brachte der Austropop-Künstler bereits Anfang der 70er Jahre das Musical "Watzmann" heraus. Damit schrieb er in Österreich Musikgeschichte. 1972 gab es eine erste Bühnenfassung bei den Wiener Festwochen, zwei Jahre später erschien die Platte.

In dem Alpen-Rock-Musical geht um die Verlockung und die Furcht vor dem Berg, um Männer, die "auffi" wollen und ihr Leben lassen müssen, sowie von der Gailtalerin, die Männer ins Verderben stürzt.

Auf der Bühne mit Ottfried Fischer

Als Kabarettist stand Manfred Tauchen mit Kollegen wie Ottfried Fischer und Didi Hallervorden auf der Bühne. Zudem spielte er in der Kult-Mallorca-Klamotte "Ballermann 6" oder in dem Dieter-Hallervorden-Streifen "Didi und die Rache der Enterbten" mit.