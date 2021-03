"Du wirst süchtig danach": Schauspieler George Segal gestorben

"In diesem Geschäft kommt alles drauf an, dass da Leute sind, denen du auffällst, und ich bin aufgefallen", so George Segal in einem Interview. Und da ließ er sich nicht lange bitten, denn schon 1942, mit acht Jahren, hatte er beschlossen, Schauspieler zu werden, und zwar im Kino, wo sonst. Der düstere Western "Die Narbenhand" mit Alan Ladd als Auftragskiller beeindruckte den noch sehr jungen Segal nachhaltig - nach seiner Erinnerung vor allem deshalb, weil der Hauptdarsteller ständig einen Trenchcoat trug und eine Knarre hatte. Obendrein genoss Segal seine Auftritte als Magier in Kinder-Zaubershows und gestand, dass er sich schon im Theaterkurs in der Schule nur auf der Bühne "richtig frei" fühlte.

Simone Signoret schloss ihn ins Herz

1934 in New York geboren, ging Segal nach Studium und Militärdienst ans dortige Actor's Studio und stand zunächst am Broadway auf der Bühne. Seine allererste TV-Rolle hatte er dementsprechend auch in einer Theaterverfilmung, im Melodram "The Closing Door". Ob darin den guten oder bösen von zwei Brüdern gespielt hatte, das wusste Segal schon 2013 nicht mehr: "Ich bin froh, dass ich mich daran erinnere, dass ich dabei war!" Columbia heuerte ihn für seine erste Filmrolle an, als "Dr. Howard" in "The Young Doctors". Mit den frühen Sechzigern begann Segals Karriere allmählich Fahrt aufzunehmen.