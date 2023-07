"Du sollst nicht töten"? Was einen Pfarrer zum Jagen treibt

Klassisches Waidmanns-Grün, wie es sich für einen Jäger gehört; doch an Konstantin Wirzbergers Hobby-Outfit ist auch die erste Berufung des 40-Jährigen abzulesen: Seine Jacke ziert ein aufgenähtes Vatikan-Wappen, gelb auf grün, auf der linken Ärmelseite. Der katholische Geistliche hat eine ganz eigene Mission: die Jagd. Dazu befähigt ihn sein jüngst absolvierter Jagdschein.

Theoretisch, zumindest. Geschossen hat er bislang nämlich nicht. Noch nicht. Die Zeit dafür sei noch nicht gekommen: "Ich gehe regelmäßig auf den Schießstand, um zu üben und wirklich sicher zu sein, wenn es so weit wäre", sagt der Pfarrvikar aus Mittenwald. Es geht ihm nämlich nicht ums bloße Schießen nur um des Schießen Willens. Sein persönlicher Maßstab: Er will nur das Tier, das er dann auch wirklich isst, selbst schießen – treffsicher und nur dann, wenn es auch ethisch vertretbar ist: "dass der Tod des Tieres maximal und plötzlich eintritt", erklärt Wirzberger sein Jagdethos.

Jagd im Einklang mit der Natur

Hinter dem Jagd-Vorhaben des hauptberuflichen Gottesmannes steht also ein Wertekompass, stehen gut abgewogene Erwägungen. "Ich hab' meinen Fleischkonsum schon ziemlich gedrosselt, weil ich wenig mit der modernen Art der Tierhaltung anfangen kann", sagt Wirzberger, der seinem Wirkungsort im oberbayerischen Hinterland geschuldet, häufig mit ortsansässigen Landwirten zu tun hat. "Die haben ein sehr persönliches Verhältnis zu ihren Tieren und für sie gehört auch das Schlachten und Wursten dazu. Diese Art von Art von Umgang mit Tieren finde ich gut."

Die eigene Sorge ums Fleisch, sprich: das Erlegen von Tieren im umliegenden Jagdgebiet für den eigenen Verzehr, sieht der Geistliche als eine Form, um ganz im Einklang mit der Natur zu leben. Oder, um es aus seiner Sicht als Christ zu formulieren: mit der Schöpfung. Wer den Priester beim Spaziergang durch den Wald erlebt, stellt fest: Er erlebt seine Umwelt mit allen Sinnen, setzt jeden Schritt ganz bewusst.

Pfarrer mit Gewehr – eine Provokation

Dass er da nun ein Gewehr im Kellerspint hat, stört nur wenige in seiner Gemeinde. Doch es gibt Ausnahmen. Ein paar "Auswärtige", sagt er, würden ihn deshalb anfinden. Der Priester winkt ab – mit Verweis auf Jesus, dem er als Priester ja nachfolgt.

"Jesus hat Fischer berufen und hat mit ihnen Fisch gegessen, er hat mit ihnen das Pascha-Lamm gegessen", sagt Wirzberger. Von daher sieht der Gottesmann im Waidmanns-Grün auch nicht, dass seine Jagd-Absichten mit der Bibel über Kreuz stünden, und setzt hinzu: "Ich mache niemandem Vorhaltungen, wie er zu leben hat – erwarte aber, dass mir auch niemand Vorhaltungen macht."

"Diese Muss-Gesellschaft ist mir einfach zuwider"

Ganz egal ist es ihm dann aber auch nicht, was vielfach auf den Tellern liegt: "Man weiß oft nicht, wo kommt das Tier her, was sind das für Haltungsformen, da sind zwar Stufen eins bis vier draufgeschrieben, aber wie das dann ausschaut – das ist ein Umgang mit der Schöpfung, mit dem ich nicht mitgehen kann."

Auf dem Rückweg von seiner Stippvisite im Wald stimmt Wirzberger fast philosophisch ein in die Debatte um Tierwohl-Label und Kennzeichnung von Lebensmitteln. "Das ist immer auch eine Gewissensfrage, aber gerade in der heutigen Gesellschaft wird das halt sehr pointiert und teilweise auch politisch gesehen: "Wie man reden muss, wie man leben muss, wie man sich fortbewegen muss. Und diese Muss-Gesellschaft, das ist so etwas, was mir vom Innersten her einfach zuwider ist."