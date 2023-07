"Du kriegst, was Du brauchst": Ansa Sauermanns drittes Album

Seine Albumtitel wählt der Songwriter Ansa Sauermann immer sehr nah an seinem Leben dran. Sein letztes Album von 2020 nannte er "Trümmerlotte". So wurde Sauermann mal von einer betrunkenen Punkerin genannt, die ihn in einer Kneipe ein bisschen verfolgte. "Wer ist denn diese Trümmerlotte da hinten?", hat die Punk-Lady dem Sauermann hinterhergerufen. Der Titel des neuen, mittlerweile dritten Albums ("Du kriegst, was Du brauchst") ist auch wieder von einer Frau inspiriert, die das Leben des Wahlwieners Sauermann ziemlich auf den Kopf gestellt hat.

Eine Liebesgeschichte, die in einer Peepshow beginnt

Es geht um eine Liebesgeschichte. Sie beginnt in einer Peepshow in Wien. Jedenfalls ein Laden, in dem nach der xten Corona-Welle wieder erste Konzerte stattfinden durften. Da hat Ansa mit einer Künstlerin zusammen auf einer diesen roten samtenen Drehbühnen gespielt und auch gleich ein paar Tage miteinander verbracht. Und so nahm die Liebe ihren Lauf. Die Konzertdrehbühnenbekanntschaft – das ist Madlaina Pollina, Tochter des schweiz-italienischen Cantautore Pippo Pollina, und selbst mit dem Frauenduo Steiner & Madlaina unterwegs.

Wir müssen das neue Ansa-Sauermann-Album also immer mit dieser neuen großen Liebe denken, aber freilich denken wir schon auch an Mick Jagger, weil der Albumtitel "Du kriegst, was Du brauchst" schon sehr stark an den Stones-Hit "You can’t always get what you want" erinnert. Dazu sagt Ansa Sauermann: "Er sagt ja nicht nur 'You can’t always get what you want', sondern er sagt auch, 'if you try some time you might get what you need'. Also er sagt schon, Du kriegst, was du brauchst. Ich wollte immer die große Liebe irgendwo finden und ich habe sie jetzt gefunden. Und zwangsläufig hat sich diese Zeile dann gegenüber allen anderen durchgesetzt und zum Albumtitel entwickelt, gab keine andere Option mehr".

Ich wollte immer die große Liebe finden

Die große Liebe hat der gebürtige Dresdner also in seiner Wahlheimatstadt Wien gefunden, aber man hört es stellenweise immer wieder raus, dieses Getriebensein. Die Sehnsucht nach Aufbruch und Ausbrechen, das Mehr-Wollen. Das ewige Suchen nach etwas. Wenn die Trommeln sprechen, schweigt der Kummer, heißt es da in "Erfolglos". Schon wieder so eine Songzeile mit einer besonderen Geschichte. Der Satz stammt aus einem Roman von Sven Regener, dem Frontmann von Element of Crime. Inzwischen auch ein guter Bekannter von Ansa Sauermann. Als Element of Crime das letzte Mal in Wien gespielt haben, rief Sven Ansa zu: "Wenn die Trommeln sprechen, schweigt der Kummer". So entstand der Songtitel.

Nähe zu Element of Crime

Und noch so eine kleine Element-of-Crimifizierung fällt auf bei den neuen Ansa Sauermann-Liedern: mehr Tiefgang, mehr Raum für Nachdenklichkeit und vor allem: mehr Trompeten. Überhaupt: Die Gasttrompeter-Situation in Sauermanns Wahlheimat – sowas von erfreulich, sagt Sänger Ansa Sauermann: Was ja eine große Stärke auch an Wien ist, dass man hier so viele Leute trifft, die einfach Lust haben, Musik zu machen und die sich das auch leisten können, weil das Leben in Wien im Vergleich zu anderen Städten in Deutschland wie München oder Hamburg oder Berlin einfach deutlich leistbarer ist. Und ich kannte sogar jemanden, der einfach fantastisch Trompete spielt. Alexander Kranerwetter, der auch bei Voodoo Jürgens und Fuzzman mitspielt, der Zeit und Lust hatte zum Mitmachen.

Eine Stadt, die MusikerInnen die Chance gibt, sich ihren Beruf leisten zu können; eine Peepshow als Erfolgsmodell im postpandemischen Veranstaltungszeitalter; und ein Sauermann, der Lieder zwischen Diebes- und Liebesgeschichte abliefert. Mick Jagger würde die Platte bestimmt auch mögen. Du kriegst, was Du verdienst.