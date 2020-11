"Du fällst auf die Knie": Obama startet Memoiren-Werbetour

Gewohnt schlagfertig und um keine Anekdote verlegen stürzt sich Barack Obama derzeit in die Werbekampagne für den ersten Band seiner Lebenserinnerungen, die am kommenden Dienstag unter dem Titel "Ein verheißenes Land" weltweit zeitgleich erscheinen. Die biblisch anmutende Überschrift sorgte schon für hämischen Spott von Widersacherin Sarah Palin, der zeitweiligen republikanischen Gouverneurin von Alaska und gescheiterten Vizepräsidentschaftskandidatin von 2008, die sich auf dem Sender Newsmax TV fragte: "Wer glaubt er, dass er ist? Moses?"

Realitäts-Schock vor der roten Ampel

Die "New York Times" besprach die Memoiren bereits ausführlich am vergangenen Donnerstag, die Zeitschrift "The Atlantic" druckte ein aktualisiertes Vorwort ab, doch offiziell sind Rezensionen des Buchs erst ab dem 17. November möglich. Gleichwohl heizte der Medienprofi Obama die Neugier auf sein 1000-seitiges Werk bereits kräftig an. Er setzte sich mit Star-Moderatorin Oprah Winfrey an den Kamin und gestand ihr, dass jeder, der sich für die US-Präsidentschaft bewerbe, ein "gewisses Maß an Größenwahn und Irrsinn" mitbringen müsse. Das Interview wird am Dienstag auf Apple-TV zu sehen sein.

Am vergangenen Mittwoch traf sich Obama mit einer Interviewerin des amerikanischen TV-Senders CBS in der Smithsonian Porträtgalerie in Washington D.C. und plauderte ausführlich über die Arbeit an seinem Buch und über die Zeit im politischen Ruhestand. Das Interview wurde am Sonntagmorgen ausgestrahlt, am Abend sollte er im selben Sender einen weiteren Auftritt in der Sendung "60 Minutes" haben.

Nach dem Ende seiner Amtszeit, so Obama, habe er mal wie gewohnt auf dem Rücksitz eines Auto mit seinem Smartphone gearbeitet, als der Wagen plötzlich angehalten habe. Er sei im ersten Augenblick ganz verdutzt gewesen, bis er bemerkt habe, dass eine Ampel auf rot stand - für eine Regierungslimousine mit Polizeieskorte wäre das kein Grund zum Anhalten gewesen. Damals sei er in der neuen, gänzlich "unpräsidialen" Wirklichkeit angekommen.

Bei der Amtseinführung sei er noch ziemlich verdattert gewesen und wollte vor allem keinen Fehler machen: "Doch als ich das erste Mal als Präsident ins Weiße Haus kam und mich an den Schreibtisch setzte, empfand ich die Würde des Ortes. Ich glaube, es war Präsident Lincoln, der sagte, auch wenn du vor der Amtseinführung nicht religiös warst, fällst du nachher auf die Knie."