"Du diskreditierst meine Arbeit": Swift erzürnt über Blur-Sänger

Wenn sich Taylor Swift in Großbuchstaben über ein Interview in der Zeitung LA Times aufregt, lohnt sich vielleicht ein genauerer Blick, was da gerade los ist: Am Montagabend beklagte sich die US-Sängerin auf dem Nachrichtendienst Twitter über eine Aussage ihres Musikerkollegen Damon Albarn. Swift schrieb offensichtlich erzürnt: "Damon, ich war so ein großer Fan von dir, bis ich das sah."

Was war passiert? Albarn zählt zu den einflussreichsten Pop-Musikern aus Großbritannien, wurde als Sänger der Band Blur zum Star und gründete 1998 mit anderen zusammen das erfolgreiche Musikprojekt Gorillaz. Er gab der US-amerikanischer Zeitung besagtes Interview, das am vergangenen Sonntag erschien, und behauptet darin, Taylor Swift schreibe ihre Songs nicht selbst.

Die reagierte empfindlich auf den Vorwurf. Die Aussage sei falsch und schädlich, so Swift. Albarn müsse ihre Songs ja nicht mögen, so Swift: "Aber es ist wirklich beschissen zu versuchen, mein Schreiben zu diskreditieren. WOW."