Drohbriefe in der NS-Zeit: Wie Jakob Feibelmann vertrieben wurde

Memmingen ist seine Heimat: Doch nach der Machtergreifung Hitlers 1933 verändert sich das Leben des Kaufmanns Jakob Feibelmann für immer. Am 1. April stehen SS-Posten vor seiner Tür. Ein Schild mit einer Schmäh-Karikatur weist auf den jüdischen Bewohner des Hauses hin.

Es beginnt ein Alptraum: Mit der Post kommen anonyme Drohschreiben. Jakob Feibelmann schlägt der blanke Hass entgegen. "Das Ziel der Täterinnen und Täter war es, ihn aus Memmingen zu vertreiben", sagt die Historikern Monika Müller. "Sie haben ihm Karten geschickt und mit antisemitischer Hetze, NS-Propaganda und persönlichen Beleidigungen, Drohungen überzogen."

Anonyme Hass-Postkarten

Monika Müller hat für das Jüdische Museum Augsburg Schwaben eine Ausstellung über Jakob Feibelmann kuratiert. Um die 100 Postkarten mit antisemitischen Hassbotschaften hat er erhalten. Ein anonymer Schreiber bedient sich der typischen Zerrbilder, vergleicht zum Beispiel Juden mit Ratten. Der Täter selbst bezeichnet sich als SA-Mitglied. Die Schmähungen gegen Feibelmann sind im Stil des Propagandablatts "Der Stürmer" gehalten.

Er nutzt sogar das Adressfeld der Karten, das von den Briefträgerinnen und -trägern sicher gelesen wird, sagt Monika Müller, "um Jakob Feibelmann auch in der Öffentlichkeit zu diffamieren und seinen Ruf zu schädigen." So ist eine der Karten beispielsweise an den "jüdischen Parasiten" Jakob Feibelmann adressiert. Auch wird Feibelmann als "Kriegsdrückeberger 1914 - 1918" bezeichnet, weil er im Ersten Weltkrieg ausgemustert war. Der unbekannte Haupttäter hat seine Hassbotschaften 15 Monate lang per Post verschickt.

Antisemitismus im digitalen Hate-Speech

Im heutigen Internetzeitalter ist es viel leichter, rassistische und antisemitische Äußerungen zu verbreiten. Geht es um Straftatbestände wie Volksverhetzung, Beleidigung und Bedrohung, ist die Justiz am Zug. Gegen digitale Gewalt kämpft Staatsanwältin Teresa Ott. Als bayerische Hate-Speech-Beauftragte ist sie immer wieder mit einem antisemitischen Weltbild konfrontiert.

"Diese Narrative sind schwer auszuräumen, und das ist für die Betroffene besonders belastend", sagt Ott. "Deswegen werden sie von den Tätern gerne immer wieder eingesetzt, weil sie genau den Effekt haben, den man erzielen will: Hass zu schüren, neue Leute anzustacheln." Hass und Hetze werde durch viele verbreitet: Die Spanne reiche von 80-jährigen Verschwörungstheoretikern bis hin zu Chat-Gruppen von Schülern.

"Es gibt organisierte Gruppen, denen es einzig und alleine um Polarisierung und Destabilisierung geht, um Verbreitung ihrer Ansichten", sagt Ott. Außerdem spielten die Algorithmen der Sozialen Netzwerke eine Rolle. "Wenn man einmal in so einem Fahrwasser drin ist, bekommt man immer wieder dieselben Beiträge, dasselbe Gedankengut, vorgeschlagen. Und dann ist es nur noch ein kleiner Schritt zur Radikalisierung." Und manchmal bleibt es nicht bei Worten, sondern es folgen Taten, wie der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Jahr 2019 zeigt.

Feibelmann kapituliert

Jakob Feibelmann wird nicht ermordet, wohl nur deshalb, weil er vor den Drohungen kapituliert. Damit haben die Täter ihr Ziel erreicht. Die Familie flüchtet 1934 nach Palästina. Der Druck war zu groß geworden. Die Droh-Postkarten nimmt Jakob Feibelmann mit. Nach Ende der Nazi-Diktatur sind sie ein Beweis im Wiedergutmachungsverfahren.

"Er hat unzählige Eidesstattliche Versicherungen abgegeben und Briefe für die Wiedergutmachungsbehörden verfasst", sagt Historikerin Monika Müller. "Er hat immer wieder auf die Drohpost-Kampagne hingewiesen aber so gut wie nie über seine Gefühle in dieser Zeit gesprochen." Jakob Feibelmann stirbt 1972 mit 91 Jahren. Nach Memmingen ist er nie wieder zurückgekehrt.

Die Ausstellung über Jakob Feibelmann am Jüdischen Museum Augsburg Schwaben kann noch bis zum 3. September 2023 besichtigt werden.