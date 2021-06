Drogen und Demütigungen: Vorwürfe gegen Béjart Ballett Lausanne

Nach Informationen von RTS soll Gil Roman derweil versuchen, eine Verteidigungslinie aufzubauen und aus seinem Ensemble Solidaritätsadressen zu sammeln. Einige der Tänzer hätten sich jedoch geweigert, eine entsprechende Erklärung zu unterzeichnen und auf Änderungen seines Führungsstils beharrt. Der Stiftungsrat wandte sich an die Freunde und Förderer und verwies darauf, dass einstweilen Belege für die geäußerten Vorwürfe gegen Gil Roman fehlten und die Ballettszene sehr wettbewerbsintensiv sei, so dass auch "bösartige Gerüchte" einen Nährboden fänden. Das klingt nach einer medialen "Gegenoffensive", die sich aus der Sicht der Schweizer Radiojournalisten dadurch erklärt, dass Roman als testamentarischer Erbe des Werks von Maurice Béjart jederzeit alle Rechte mit an einen anderen Ort nehmen könnte. Die Stadt Lausanne verlöre dadurch ein renommiertes Ensemble, das bisher mit 5,3 Millionen Franken jährlich subventioniert wird.

Das internationale Medienecho ist verheerend: In Spanien und Frankreich schrieben Zeitungen, das Béjart Ballett stürze in ein "Chaos", es gehe um eine nie dagewesene Eskalation. Gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP wollte sich Gil Roman nicht äußern. Am 28. Mai waren bereits Michel Gascard und dessen Frau Valérie Lacaze als Direktoren der Béjart-Tanzschule entlassen worden, ebenfalls wegen eines von Kritikern behaupteten "tyrannischen Führungsstils" und "mittelalterlichen" Erniedrigungen. Obendrein hätten sie auf Angst gesetzt, um alle Verfehlungen geheim zu halten. Das machte Schlagzeilen bis in die indische Presse.