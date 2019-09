Drei Tage Straßenkunst: das 16. STRAMU in Würzburg

In Würzburg startet die 16. Auflage des STRAMU, das Festival für Straßenkunst. Über die Innenstadt treten drei Tage lang die verschiedensten Künstler, Musiker und Akrobaten auf. Etwa 600 Bands und Straßenkünstler bewerben sich mittlerweile für das Würzburger Festival. Aus diesem Pool strickt das STRAMU-Team um Festivalleiter Mike Sopp ein Programm, das Straßenkunst in all ihren Facetten abdeckt: Bands und Solo-Künstler, Akrobaten und Jongleure – Neuentdeckungen und Publikumslieblinge vergangener Jahre.

Mehr als 50 Bands und Künstler an 20 Schauplätzen

Neu mit dabei ist zum Beispiel die österreichische Brass-Band "Blechsalat" aus Linz, die Mike Sopp schon in den vergangenen Jahren für das STRAMU gewinnen wollte. Nun hat der Termin endlich geklappt. Und auch einer der bekanntesten Straßenmusiker Deutschlands gibt sich die Ehre beim STRAMU: "Klaus der Geiger", mittlerweile Ende 70. Der politisch engagierte Musiker, Komponist und Liedermacher unternimmt mit seinen Begleitern Uwe Dove und Tom Fronza eine musikalisch-lyrische Rundreise durch politisches Liedgut, Jazz, Folk und Improvisation.

STRAMU Würzburg: Newcomer und Urgesteine der Straßenmusik

Mehr als ein Dutzend Nationen sind beim 16. STRAMU vertreten. Das Würzburger Festival ist jedoch seit jeher auch eine Bühne für die regionale Szene. Etwa die Hälfte der Bands und Künstler kommt dieses Jahr aus der Region - darunter bekannte Größen wie Andreas Kümmert, der dieses Jahr mit seiner Band "The Ron Lemons" spielen wird.

Kurzentschlossene bekommen eine Chance am "Freiufer"

Auch zahlreiche Newcomer aus der Region bekommen beim STRAMU die Chance, Straßenmusik-Luft zu schnuppern und möglichst viel Hutgeld einzuspielen. Zehn Bands treten am Sonntag ab 18 Uhr im Rathaus beim Sparda-Nachwuchspreis an. Der erste Platz ist mit 1.500 Euro dotiert. Eine Besonderheit ist das sogenannte Freiufer am Main. Hier können sich Kurzentschlossene spontan bei der Festivalleitung anmelden und sich dann vor Publikum ausprobieren.