Interviews, Analysen, Gelaber: die besten Musik-Podcasts

Interviews, die sich wirklich Zeit nehmen für die Geschichten hinter den Songs und Musiker-Images. Die Idee dazu kam Jan Müller, weil er selbst gern Podcasts hört. Und weil Podcasts für ihn einen Do It Yurself Aspekt haben: "Das erinnert mich so ein bisschen an meine Jugend, wo ich zusammen mit dem Schlagzeuger meiner Band, Arne Zank, so Fanzines gemacht habe. Das waren kleine kopierte Heftchen mit Musik-Artikeln. Und ich finde in der Podcast-Szene weht ein ganz ähnlicher Wind im Moment. Man kann da mit viel Begeisterung und wenig Aufwand das machen, was einen begeistert."

Vielleicht sind die Gespräche bei Reflektor auch deshalb so gut, weil Jan Müller als Musiker einen anderen Zugang zu seinen Gästen hat – und diese zu ihm. Denn, so Müller: "Meist sind das ja Gespräche unter Kollegen. Das ist ganz interessant, weil die Gäste mir doch viel Vertrauen schenken. Das freut und wundert mich schon ein bisschen." Neben erwartbaren Namen lädt er auch immer wieder Musiker ein, die weit über den Dunstkreis der eigenen Band hinausgehen: Die Elektropop-Pioniere Yello etwa, die Rapperin Hayiti, die Kunstlied-Sängerin Sarah Maria Sun. Man darf gespannt sein, wer noch alles vorbeischaut bei Reflektor.