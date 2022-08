Pop als theatraler Akt: Drei Faber-Konzerte in München

Der ist aber wohlerzogen. Um 19.45 Uhr tritt Julian Pollina alias Faber auf die Bühne der Tonhalle in München. Mit lobenden Worten kündigt er den sogenannten Anheizer an. Der Special Guest, der aus Dresden stammende Wahlwiener Ansa Sauermann, spielt dann eine halbe Stunde die Lautsprecher-Anlage warm. Darauf folgen unangekündigt ein Cellist und eine Pianistin, die sich vor schwarzem Vorhang in romantischen Kompositionen der europäischen Klassik ergehen.

Bürgerliche Salonmusik vergangener Jahrhunderte erklingt leise und gut abgehangen, was verwunderlich ist auf einem Popkonzert – vom schwatzenden Publikum dementsprechend ignoriert, bis dann, nachdem die beiden die Bühne geräumt haben, pünktlich gegen 21 Uhr ein Synthie zu wabern beginnt, eine E-Gitarre kreischt, ein Saxophon röhrt. Langsam geht der Vorhang auf, sichtbar werden Faber, Sänger wie Band im gleißenden Scheinwerferlicht.

Publikum bei Faber ist extrem textsicher

Man kann nicht alles verstehen, was Julian Pollina singt, aber dafür ist das Publikum mehr als textsicher. Der 29-jährige Sohn einer Schweizer Journalistin und des sizilianischen Cantautore Pippo Pollina führt sie uns nun vor, Song für Song die alltäglichen Horror-Gestalten eines absonderlichen Panoptikums, junge Macker und bescheuerte Typen, die nicht unterscheiden können zwischen Haben oder Sein, die andere zu Objekten degradieren, zu Erfüllungsgehilfen machen und nicht merken, was sie sich damit selbst antun. Trunken vor Pathos und Selbstmitleid sehnen sie sich nach Nähe und Zärtlichkeit, am Ende der Nacht bleiben sie jedoch allein.

Julian Pollina, der Liedermacher-Sohn, Bruder übrigens auch einer Hälfte des Frauen-Pop-Duos Steiner und Madlaina, schreibt böse Sätze. Sätze wie: "Das Leben sei nur eine Zahl", "Dein Kopf ist ein Gefängnis" oder "Ich hab dich ausgetauscht". Seine Lieder funktionieren ähnlich wie die von – sagen wir – Songwriter-Ikone Randy Newman. Es sind Character-Songs, in denen sich – überspitzt formuliert – Modell-Figuren über Fallgeschichten äußern und zu symptomatischen Weltanschauungen.

Psychogramme erbärmlicher Wichte aus Nachtclubs

Und weil es in Liedern gerne um Liebe und Intimität geht, zeichnet Faber seine Charaktere als verkrüppelte Egoisten, abgefeimte Unsympathen und größenwahnsinnige Kerle, ständig auf der Suche nach Lust und Glück – Psychogramme erbärmlicher Wichte aus Nachtclubs und der Neureichen-Szene.

Faber nennt sich die Band, was natürlich auf den Max-Frisch-Roman "Homo faber" anspielt und seinen tragischen Protagonisten, einen typisch männlichen Technokraten und kopfgesteuerten Klemmi, der unfähig ist, seinen Gefühlen Ausdruck zu verliehen. Die Band Faber, dieses kompetent agierende Sextett, unterlegt die Fallgeschichten mal mit feurigem Balkan-Brass, mal mit abgedrehtem Psychedelic Rock, mit lauschiger Walzerseeligkeit, mit Worldmusic à la Beirut oder mit an den Sommerhit "Macarena" erinnernden Klängen, manchmal darf sie auch den Text in heftigen Soli und Instrumentalpassagen weiterdenken, dazu wabert verhängnisvoll der Trockeneisnebel, flackert eine etwas allzu opulente Lightshow – Pop als theatraler Akt, als Musik-Theater.

Charmanter Bühnenkünstler und eigenwilliger Songautor

Der Künstler Faber begibt sich in Rollen, trägt Masken, führt sie vor. Das scheint nur anders, als er am Ende des ersten Drittels der Show in rotes Licht getaucht "Caruso" singt, die berühmte Ballade von Lucio Dalla. "Te voglio bene assai", lautet der Refrain – ich möchte, dass es dir gut geht. Zu den Stärken dieses ungewöhnlichen Songschreibers zählt jedenfalls nicht nur seine genaue Sprache, die auch derbe Ausdrücke und Gemeinheiten beinhaltet, zu Buche schlägt auch seine Stimme, die Reife und Lebenserfahrung suggeriert.

Dieser Cantautore, der mittlerweile in Wien lebt, weiß, wovon er singt. Die Fans glauben diesem charmanten Bühnenkünstler und eigenwilligen Songautor jedenfalls. Außerdem wollen sie tanzen, was vor allem im letzten Drittel des Konzerts nach einem Akustik-Set, in dem sich Julian Pollina alleine zur Gitarre begleitet hat, möglich ist. Da klatscht, hüpft und singt die gesamte Halle, es herrscht Partystimmung.

Natürlich lässt sich bezweifeln, ob die Doppelbödigkeit der Texte wirklich bei allen ankommt, wenn der Bass in die Glieder fährt und man sich einfach bewegen muss zur Musik, aber man darf sie nicht unterschätzen die Faber-Fans und die Langzeitwirkung der raffinierten Liedtexte. Es ist ein Tanz auf dem Vulkan, wie wir heute leben. Passt irgendwie ganz gut passt in diese Zeit, in diese Zwanziger Jahre des 21. Jahrhunderts.

Faber ist am Mittwoch und Donnerstag in der Münchner Tonhalle noch zu sehen. Beginn 20 Uhr, Kunstpark Ost. Am Freitag erscheint zudem das neue Live-Doppelalbum Orpheum bei Vertigo/ Berlin.