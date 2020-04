Bei "Dahoam is Dahoam" wird wieder gedreht – mit Mundschutz

Redaktionsleiterin Daniela Boehm hofft jetzt, dass alles gut weitergeht, dass die Maßnahmen Wirkung zeigen und es zu keiner weiteren Unterbrechung mehr kommt. Sollte alles nach Plan laufen und der Dreh unter den neuen Sicherheitsbestimmungen ohne Unterbrechung weitergehen, würden die Zuschauer nicht einmal etwas merken von der Pandemie-Pause. Denn dann wäre ein nahtloser Nachschub an neuen Folgen sichergestellt und es entstünde keine Corona-bedingte Lücke.

Yoga, Satire und Chats mit den Schauspielern

Eine gute Nachricht für alle Fans und Zuschauer. Allerdings kamen die auch in der drehfreien Zeit auf ihre Kosten: Die DiD-Schauspieler waren regelmäßig in den Social Media-Kanälen der Serie präsent und unterhielten ihr Publikum: Wer sich bewegen wollte, für den gab es Yoga mit "Annalena" Heidrun Gärtner, "Rosi" Brigitte Walbrun gab ein satirisches Klopapier-Gstanzl zum besten. Und "Felix“ Shayan Hartmann und "Christian" Jonathan Gertis blieben in einer Live-Fragerunde kaum eine Antwort schuldig. So privat haben die Zuschauer ihre Stars noch nie erlebt. So nah waren sie vielleicht noch nie an ihnen dran – wenn auch in virtueller Distanz.