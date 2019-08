Joana Ortmann: Durch die engen Gassen von Matera in der Basilikata, auch die Stadt der Felsen genannt, röhrt seit einigen Tagen ein berühmtes Auto. Matera ist ein Schauplatz im neuen James Bond "No Time To Die", und dort wird gerade gedreht. Bond-Experte Siegfried Tesche ist vor Ort, beobachtet das Ganze und bewundert den silbernen Aston Martin, oder?

Siegfried Tesche: Es ist interessanterweise nicht nur einer, sondern es sind tatsächlich vier baugleiche Fahrzeuge. Vor einiger Zeit gab es ja mal einen Set-Besuch von Prinz Charles in den Londoner Studios, und da hat sich Daniel Craig ein bisschen verplappert und gesagt, dass man mehrere Fahrzeuge aus Fiberglas und mit BMW Motoren hat bauen lassen. Es sind also nicht die Original-Fahrzeuge der damaligen Zeit, die nur 1964/65 gebaut wurden, sondern Repliken, die mit entsprechendem Sound und auch mit einem Automatikgetriebe ausgestattet sind. Die machen richtig Spaß und haben schon ganz viel Gummi verloren, so dass am Ende das Team hier mit einem Hochdruckreiniger die Reifenspuren aus der Innenstadt von Matera wieder wegmachen musste.

Was konnten Sie denn als Bond-Experte schon aus diesen Szenen für "No Time To Die" herauslesen, der Film kommt erst im Frühjahr 2020 ins Kino?

Zum einen gibt es ja immer diesen explosiven Auftakt, und letzte Woche hat sich ein Double von James Bond mit einem Seil gesichert und ist von einer Brücke gesprungen. Da haben viele schon spekuliert: Ist das das Ende von James Bond? Nein, das ist der Anfang! In James-Bond-Filmen wird ja gerne mit einem Cliffhanger begonnen. Und hier in Matera und seinen Höhlen, die Weltkulturerbe sind, wird auch noch viel geschehen, was das betrifft. Unter anderem werden ein Hotel und eine Aussichtsterrasse gebaut, man hat ein riesengroßes Gestell errichtet, so dass man einen wunderschönen Blick in die Altstadt hinein hat. Ein Teil eines Friedhofs in der Nähe einer Madonna wurde nachgebaut. Dort sind schon verschiedene Gräber aus Pappmaschee und offensichtlich wird irgendjemand hier gleich zu Anfang sein Leben verlieren, und James Bond wird um diese Person trauern.