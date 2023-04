Dreharbeiten im All: Russlands Medien verspotten Weltraum-Saga

Rein optisch sind Dreharbeiten im All nicht gerade schmeichelhaft für die beteiligten Schauspieler: In der Schwerelosigkeit wirken Gesichter aufgedunsen, so der Chef des wichtigsten Kanals des russischen Staatsfernsehens, Konstantin Ernst. Er schickte 2021 mit Millionenaufwand die Darstellerin Julia Peressild (38) auf die Internationale Raumstation ISS, um dort Szenen für den Film "Herausforderung" zu drehen. Zwölf Tage blieb die Schauspielerin im Kosmos, um als Weltraumheldin vor der Kamera zu schweben. Jetzt startete die Propaganda-Produktion, die noch unter völlig anderen politischen Bedingungen geplant worden war, in russischen Kinos. Der Film ist nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur TASS auch in Ländern wie Serbien, Kroatien und einer Reihe nahöstlicher Staaten zu sehen.

Wettlauf mit Tom Cruise

Beteiligt waren neben der genannten Schauspielerin auch die Kosmonauten Oleg Nowitski, Pjotr Dubrow und Anton Schkaplerow. Außerdem flog Regisseur und Kameramann Klim Schipenko (39) am 5. Oktober 2021 in den Orbit. Er sah sich gewissermaßen einem "Wettrennen" wie zu Zeiten des Kalten Kriegs ausgesetzt, seit auch der amerikanische Schauspieler Tom Cruise (60) im Mai 2020 angekündigt hatte, mit Hilfe von SpaceX-Unternehmer Elon Musk demnächst im All zu drehen. Bis heute allerdings blieb es diesbezüglich bei Spekulationen, die Produktionsfirma Universal äußerte sich dazu nicht. Bekannt wurde nur, dass es keinen Zusammenhang mit der "Mission: Impossible"-Reihe geben soll. Als Regisseur war Doug Liman genannt worden, der mit Cruise bereits zusammenarbeitete ("Edge of Tomorrow", 2014).

In der russischen Produktion "Herausforderung" spielt Julia Peressild eine alleinerziehende Chirurgin, die sich nach einer Tragödie mustergültig um ihre Familie kümmert, speziell um ihre Mutter. Hin und hergerissen zwischen häuslichen und beruflichen Pflichten, wird die Heldin auserwählt, die erste außerirdische Operation durchzuführen und einem Kosmonauten die verletzte Lunge zu reparieren. Peressild soll zunächst gar nicht in der engeren Auswahl für die Rolle gewesen sein, zumal sie mit anderweitigen Dreharbeiten beschäftigt war. Befragt, was für sie das Schwerste an dem Auftritt gewesen sei, antwortete die Darstellerin, jedenfalls nicht die anstrengenden Vorbereitungen: "Es ist nicht so beängstigend, in einer Rakete zu sitzen, wie Abschiedsbriefe an seine Kinder zu schreiben und bei einem Notar das Testament aufzusetzen."

Kritik am US-Weltraumtourist

Aus insgesamt rund 3.000 Bewerberinnen für die Hauptrolle sollen 25 auf ihre Fitness gecheckt worden sein, wobei TV-Boss Konstantin Ernst in einem Interview darauf verwies, dass die abgelehnten Kandidatinnen nicht etwa "krank", sondern "einfach nicht für den Weltraumflug" geeignet gewesen seien. Der treue Putin-Helfer Ernst behauptete, eigentlich habe er schon viel früher im All drehen lassen wollen, aber das Projekt habe sich im ersten Anlauf zerschlagen, weil zunächst der amerikanische Milliardär Dennis Tito als "Weltraumtourist" zur ISS flog. Er soll seinerzeit rund zwanzig Millionen US-Dollar bezahlt haben.

Gänzlich unbescheiden, wenn auch mit ironischem Unterton, sagte Konstantin Ernst: " Offen gesagt planen wir jetzt zum Mond zu fliegen, um dort den zweiten Teil von 'Herausforderung' zu drehen. Dasselbe Line-Up, nur bitte: Nehmt mich mit."

Aufdringliche Produktwerbung

Die staatlich gesteuerten russischen Medien jubelten derweil, Russland sei mit der Space-Saga "wieder mal einen Schritt voraus". Allerdings sei der Film "künstlerisch eher primitiv" gemacht. Dafür seien die Helden "moralisch, mutig, willensstark". Im Übrigen seien die beteiligten russischen Kosmonauten als Schauspieler etwas "unprofessionell". Und auch die aufdringliche Produktwerbung eines Telekommunikationsunternehmens, eines Schmuckherstellers und einer Großbank wurde getadelt. Es sei nicht immer klar, ob es sich um ein Melodram oder "um einen Werbespot mit einem neuen Kreditangebot" handle.

Ein weiterer russischer Kritiker fühlte sich an eine seichte "Telenovela" erinnert, weil die Lebensgeschichte der Chirurgin immer wieder durch schwarz-weiße Rückblenden über den Unfalltod ihres Ex-Mannes unterbrochen wird. Der Astronauten-Alltag erinnere an eine "Reality-Show", es erschließe sich nicht so recht, warum die Handlung nicht wie sonst üblich in einem irdischen TV-Studio inszeniert worden sei. Eindrucksvoll dagegen sei der Blick auf die medizinischen Vorbereitungen für einen Weltraumflug: "Die meisten von uns würden sich beim ersten Schleudern der Zentrifuge übergeben."

Auch die Länge des Films von rund drei Stunden wurde harsch kritisiert, zumal nur etwa fünfzig Minuten im All spielen. Letztlich sei das Drehbuch alles andere als "Oscar tauglich", es gebe skurrile Handlungsfehler, das Hauptverdienst an der Produktion hätten nicht die beteiligten Künstler, sondern der Weltraum: "Für ein breites Publikum reicht es."

"Rührend altmodisch gekleidet"

Die vorsichtig kremlkritische Zeitung "Kommersant" wagte es, sich von der Propaganda für den Film genervt zu zeigen und schrieb, schließlich seien "die interessantesten Dinge bereits passiert", nämlich die Aufnahmen im Orbit. Im Übrigen sei es wohl logischer, erst ein Drehbuch zu haben und dann zu überlegen, ob es sinnvoll ist, Teile davon im All zu drehen, statt umgekehrt: "Da die Heldin in einem so ideologischen Film weder geschieden noch verheiratet sein kann, ist sie Witwe."

Der sehr ironiebegabte "Kommersant"-Autor Andrej Kolesnikow hatte geschrieben, Putin persönlich zähle sich wohl zu den Machern des Films. Über die Atmosphäre bei der festlichen Moskauer Premiere in Anwesenheit des Präsidenten schrieb der Journalist: "Ich sah mich in der Lobby um. Sie war wirklich übervoll vom Stolz der russischen und sowjetischen Kosmonautik. Viele waren rührend altmodisch gekleidet, in Hemden mit breiten Krägen, Stiefeln mit merklich abgenutzten Sohlen, Krawatten, die dreißig Zentimeter vor dem Gürtel endeten. Über die Outfits der Damen werde ich aus Liebe zur Raumfahrt nichts sagen. Aber sie haben es alle versucht, das ist die Hauptsache. Und all diese Outfits identifizierten sie am Ende als Arbeiter."