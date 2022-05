Dreh in Weißenburg: 100 Statisten stürmen das Rathaus

Eine wütende Menge steht vor dem Rathaus in Weißenburg. Knapp 100 Menschen, teilweise maskiert mit Clownsmasken oder Motorradhelmen, schreien "Lasst uns rein!". Ein Mann steht mit einer Axt vor einem Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes. Mit wildem Geschrei hält er das Beil hoch, der Rest des Mobs jubelt und feuert ihn an. Dann holt er aus, das schwere Metall kracht donnernd auf Glas. Das Fenster splittert. Gebrüll, Jubel – dann klettern die ersten Demonstranten in das Rathaus, reißen die Doppeltür auf und stürmen in das Büro des Oberbürgermeisters.

Alles nur für den Film

Zum Glück ist das aber alles nur gespielt. Diese Szene ist nämlich Teil des neuen Bergwaldtheater-Stücks "Der größte Glückskeks", das Regisseur Georg Schmiedleitner zusammen mit seinem Team in Weißenburg inszeniert. In dem Stück werden Bühnenperformance und Videos vermischt.

Neuland für das Theaterteam

Eines der zentralen Videos ist an diesem Wochenende in Weißenburg gedreht worden, nämlich die Erstürmung des Rathauses. Rund 100 Statisten waren dabei – eine Mammutaufgabe. "Für uns ist das alles Neuland. Wir haben ein bisschen Dreherfahrung für Theaterstücke, aber im Wesentlichen ist das für uns alle ein Sprung ins kalte Wasser", sagt Schmiedleitner.

"Ich bin begeistert, wie die Leute da mitmachen und wie diszipliniert sie sind und wie sie ihre Rollen annehmen. Denn das zeigt doch, dass die Bürger von Weißenburg schon Theatererfahrung haben und dass sie das auch begeistert." Georg Schmiedleitner, Regisseur