Dramatischer Krieg der Bilder: Selenskyj im umkämpften Bachmut

Bilder sind für Propagandisten wichtiger als Worte, sie wirken emotional und direkt, müssen allerdings besonders sorgfältig inszeniert werden, weil sie leicht "falsch" verstanden werden können. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will nach eigenen Angaben jetzt an die Front bei Bachmut gereist sein und ließ eine Vielzahl von Fotos verbreiten, auf denen er umringt von Soldaten in einer bunkerartigen Anlage zu sehen ist: "Ich habe die Ehre, heute hier im Osten unseres Staates, im Donbass, zu sein und unsere Helden zu belohnen, ihnen Danke zu sagen, Hände zu schütteln. Danke, dass Sie den Staat, die Souveränität und den Osten der Ukraine schützen", soll der Präsident laut eigener Website vor Ort gesagt haben. Ein Artillerist wurde von ihm besonders ausgezeichnet.

Prigoschin sprach von "düsteren Aussichten"

Die russischen Medien berichteten umgehend darüber, auch die regierungseigene Nachrichtenagentur TASS, wobei sie offen ließen, wie glaubwürdig die Angaben aus Kiew sind. In russischen Blogs wurde schon mehrfach behauptet, die umkämpfte Stadt Bachmut sei "eingekesselt", was bisher von neutralen Beobachtern allerdings nicht bestätigt wurde. Vielmehr hatte das amerikanische "Institute for the Study of War" im Tagesbericht vom 20. März mitgeteilt, die russische Armee riskiere, an der Front die Initiative zu verlieren. In Bachmut machten Putins Truppen derzeit allenfalls "geringfügige Fortschritte". Es sei zwar "möglich", dass sich die Ukraine zurückziehen müsse, aber nicht "wahrscheinlich". Mit seinem jüngsten Auftritt greift Selenskyj vehement ein in den Kampf um die Deutungshoheit, der nicht nur vor Ort tobt. Auf Twitter ist Bachmut im Sekundentakt Thema.

Der russische Söldnerführer Jewgeni Prigoschin, dessen Leute in Bachmut besonders engagiert sind, sprach von "düsteren Aussichten" und "zerplatzten Seifenblasen". Er warnte den von ihm regelmäßig geschmähten russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu, den Söldner drohe selbst die Einkreisung durch ukrainische Truppen. In den kommenden Wochen müsse der Kreml dringend mit Verstärkung an Mensch und Munition für Abhilfe sorgen, um Schlimmeres zu verhüten. In Bachmut wird seit Monaten mit größtem materiellen Aufwand gekämpft, die Rede war von 10.000 Tonnen Munition pro Monat, ohne dass die Schlacht bisher entschieden ist.

"Lage weder schwarz, noch weiß"

Der ukrainische Ex-General Igor Romanenko versprach in einem Interview, dass sich die Lage in "ein, maximal zwei Wochen klären" werde: "Dann wird es eine bessere Gelegenheit für Gegenoffensiven und die Befreiung der besetzten Gebiete geben." Der Militärexperte Rob Lee vom Londoner King´s College behauptete auf dem exilrussischen Portal "Meduza", aus ukrainischer Sicht sei die Lage bei Bachmut "weder schwarz, noch weiß". Er könne der Ukraine keinerlei Rat geben, sie müsse selbst wissen, welche Risiken sie eingehen wolle. Russland habe durchaus die Möglichkeit, Bachmut einzukesseln, für Kiew sei jede Taktik gefährlich. Fraglich sei allerdings, ob und wann die Russen ihre Truppen an diesem Frontabschnitt verstärkten.