Immer öfter bitten Theater zeitgenössische Dramatiker*innen, klassischen Theatertexten ein "aktuelles Update" zu verpassen. Intendant Andreas Beck etwa hat an seiner früheren Station in Basel und jetzt am Münchner Residenztheater regelmäßig solche "Überschreibungen" in Auftrag gegeben. Da bearbeitete dann also PeterLicht Komödien von Molière. Simon Stone holte Dramen von Ibsen oder Tschechow in die Gegenwart, und Ewald Palmetshofer knöpfte sich Gerhart Hauptmanns "Vor Sonnenaufgang" vor. Und am Theater Regensburg wird am Wochenende eine Neufassung von Lessings "Nathan der Weise" uraufgeführt. Schlicht "Nathan" heißt diese Überschreibung. Autor ist der Dramatiker Konstantin Küspert, 1982 in Regensburg geboren. Christoph Leibold hat mit ihm gesprochen.

Christoph Leibold: Es gibt Leute, die nörgeln, dass diese Updates nur eine Mode seien. Wieso sind sie vielleicht doch etwas mehr als das?

Konstantin Küspert: Wir versuchen, dem Stück einen Gefallen zu tun, also dem Stoff, weil der ja nun seit über 200 Jahren rauf und runter gespielt wird und immer präsent ist. Und wir müssen, glaube ich, eine Möglichkeit finden, diese alte Erzählung, die an ein völlig anderes Publikum gerichtet war, für uns heutige Menschen quasi mit unserem spezifischen Erfahrungsschatz übersetzen.

Wobei man einwenden könnte, dass man sich auch in der Distanz erkennen kann. Wenn man aus der Entfernung auf etwas blickt, erzielt man vielleicht sogar treffendere Erkenntnisse. Das spräche dafür, die Klassiker in der historischen Ferne zu belassen. Wieso denken Sie aber, braucht es genau hier beim "Nathan" eine Überschreibung?

Ich glaube, der "Nathan" ist Teil unseres kulturellen Kosmos, Schulstoff seit langer Zeit. Wir haben versucht, den sehr interessanten Kern des "Nathan" – nämlich die sehr aufklärerische Forderung in der Ringparabel, dass man den Tausende Jahre alten Streit der abrahamitischen Weltreligionen beilegen könne, wenn man sich nur auf die Vernunftgründe hinter allen Religionen besinnen würde – diesen Kern des "Nathan" haben wir versucht zu kommunizieren. Aber eben mit anderen Mitteln.